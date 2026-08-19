Copa Argentina: en la noche de dos golazos y una polémica, Banfield eliminó por penales a Midland y pasó a cuartos de final

En el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón, se jugaba por la Copa Argentina la única llave correspondiente a los octavos de final entre un equipo de la Liga Profesional y otro de menor categoría. Midland, de la Primera Nacional, disputó un encuentro parejo que incomodó a Banfield, incluso cuando éste gozó una ventaja de dos goles. Supo tocar las teclas justas, se plantó, lo empató rápido y llevó la serie a los penales, que le darían la espalda: el Taladro, tras el 2-2, se impuso por 4-3 y sacó boleto a los cuartos de final. Pero sufrió mucho más de la cuenta.

Alexander Machado arribó a Banfield hace unos días y convirtió por segundo encuentro consecutivo. Copa Argentina

Fue un partidazo. Con intensidad, cambiante y ráfagas de goles. Las diferencias de jerarquía se evidenciaron más por las fallas defensivas del Funebrero que por lo que exigía el conjunto del sur bonaerense, que cuenta con un plantel plagado de jóvenes y pocos refuerzos. En ese sentido, todo se igualaba. Y cuando el equipo del ascenso se atrevió, Banfield sufrió.

Todo comenzó con una polémica en el área de Midland, a los 12 minutos. Brandon Oviedo, habitual stopper en la línea de cinco defensores que implementa Pedro Troglio, esta vez fue uno de los volantes centrales por su característica de soltarse, con o sin pelota desde el fondo. Esa misma fue la que lo llevó a pedir un pase filtrado que lo introdujo en el área y causó la desesperada marca de Luciano Recalde, que -sin intención- pareció rozar al juvenil desde atrás. Al menos, eso percibió el árbitro Bruno Amiconi, que no dudó en cobrar infracción pese a que Oviedo, además del mínimo contacto, decidió dejarse caer una milésima de segundos después.

EL PENAL QUE SANCIONARON EN FAVOR DE BANFIELD. Posteriormente, Machado puso el 1-0 ante Midland: ¿Qué te pareció? 🤔 #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/qqzG3uEx5W — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026

Pese a que la Copa Argentina ahora cuenta con el aporte del VAR, el equipo arbitral que comanda la tecnología le dio la derecha a lo visto por el juez principal. Alexander Medina, el uruguayo que debutó con gol en el Cilindro, en el triunfo del viernes ante Racing (1-0), tras el pago de las inhibiciones banfileñas, se hizo cargo de la pena máxima con éxito, cruzando la definición de zurda.

Siete minutos después, el conjunto verdiblanco estiraría la ventaja. Con el contraste lejano a una discusión: fue un golazo. Tras un despeje errado por el central Genaro Cepeda, Machado buscó a su dupla de ataque Matías Hernández (también refuerzo, proveniente de San Lorenzo), pero un rechace sacaría la pelota del área. De frente llegó Tomas Adoryan, que no dudó y la agarró de sobrepique: el misil ingresó en el costado derecho del arco.

La celebración de Facundo Marín, que dejó la perla de la noche en Morón y se recordará en esta edición de la Copa Argentina. Copa Argentina

Midland parecía resignado y Banfield, con la confianza de tener un pie en la siguiente instancia. Sin embargo, como lo sentencia su lema, en la Copa Argentina todo puede pasar. Y pasó. Joaquín Iturrería, entrenador del club de Merlo, retocó la formación con dos modificaciones antes del inicio del segundo período. Y vaya si eso fue un acierto, una inyección anímica, que impulsó a su equipo a intentarlo.

Y lo logró en un abrir y cerrar de ojos. Aunque la renovación entre los once, puramente en los goles, poco tuvo que ver. Porque si el de Adoryan fue una bomba impresionante, qué decir de lo producido por Facundo Marín. Ya en el primer tiempo, cuando Midland solo caía por un gol, había amenazado con un remate de media distancia que forzó un rechazo con el pecho de Facundo Sanguinetti, que disputó su último encuentro en el arco del Taladro y será refuerzo de Vélez.

¡GO-LA-ZO DE MIDLAND!



A los 49', Marín marcó el 2-1 ante Banfield. Minutos después, Recalde empató el encuentro. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/LNPwuABxwo — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026

Entonces, a los tres minutos del segundo tiempo, volvió a intentarlo. Y dejó una perla que quedará grabada. Condujo unos metros y, desde tres cuartos de campo rival, con su diestra se desprendió un teledirigido cruzado que sorprendió al arquero, pegó en el palo e infló la red. El tiempo dio para gritarlo, dedicárselo a alguien en la tribuna, celebrarlo con el resto de los compañeros, pero también para poner rápido el balón en el centro del campo. Midland fue por más.

En una ráfaga, Midland dejó incrédulo a Banfield, que ganaba 2-0 al iniciar el segundo tiempo y, en cuatro minutos, se lo empataron. Copa Argentina

Tan solo cuatro minutos más tarde, tanto ímpetu enloqueció a Banfield, lo dejó groggy. Y así, le facilitó un tiro libre no tan cercano al área, pero que no dejaba de ser peligroso luego de lo visto. Recalde tomó la pelota, sacó el zurdazo y un desvío en la barrera descolocó a Sanguinetti, que no pudo cachetearla. Midland no solo lo empató, sino que fue a buscar la victoria y mantuvo a su rival con el temor de perderlo. Tanta paridad, aunque con el Funebrero siendo más productivo hasta el final, llevó la historia a la definición de penales.

Que empezó igual de loco en las tres primeras ejecuciones: Midland no pudo con Sanguinetti en sus dos disparos (Marcos Roseti y Rodrigo Cao) y Banfield, mediante Bruno Sepúlveda, lo propio ante Mauro Leguiza. El siguiente, convertido por Federico Anselmo, haría la diferencia final: todos los remates siguientes fueron convertidos.

El compacto de la clasificación de Banfield

En efecto, Banfield sufrió, pero logró el pasaje a los cuartos de final ante un dignísimo Midland. Sanguinetti se despidió del club que lo formó siendo el héroe de la tanda: Deportivo Riestra, que clasificó mediante la misma vía, será su próximo rival.