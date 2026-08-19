En qué canal pasan las Leonas vs. Escocia por el Mundial 2026 hoy

Con el objetivo de lograr el primer puesto en el Grupo B del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026, las Leonas enfrentan este miércoles desde las 6 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena a Escocia en la tercera y última fecha, que se completará después con Estados Unidos vs. Alemania.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Las Leonas están invictas en el Mundial 2026 Ben McShane - Sportsfile

Lo que hay que saber de las Leonas vs. Escocia

La selección argentina lidera la tabla de posiciones junto a Estados Unidos, rival con el que igualó en su debut 1 a 1. Ambos combinados tienen cuatro puntos y están a mano en todo: goles a favor y en contra y, en consiguiente, en la diferencia.

La albiceleste necesita no perder contra las escocesas para asegurarse su continuidad en la pelea por el título porque las norteamericanas se enfrentarán luego a Alemania, equipo que está tercero. Es así que el choque entre norteamericanas y germanas es prácticamente un mano a mano y solo un empate entre ellas puede eliminar al combinado de Fernando Ferrara si pierde su juego frente a un rival que cayó en sus dos encuentros y es el de menor poderío.

El plantel de las Leonas lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 3-2 Escocia.

Alemania 2-3 Argentina.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Las Leonas le ganaron a Alemania y saltaron al primer puesto del Grupo B del Mundial FIH

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si es tercera en la instancia inicial -ya no puede quedar última-, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.