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Así se palpita Argentina vs. Inglaterra con Messi, Maradona y las Malvinas como protagonistas
Este miércoles se lleva a cabo un partido histórico en Atlanta y en las redes sociales los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto con videos alusivos
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Este miércoles, Argentina e Inglaterra se enfrentan en la semifinal del Mundial 2026, en uno de los partidos con más carga simbólica de todos los que jugó hasta ahora el seleccionado que dirige Lionel Scaloni. Es por este motivo que en las redes sociales los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto desde la previa al encuentro con videos y fotos emotivas sobre la Guerra de Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.
Desde que se conoció que el plantel albiceleste jugaría por el pase a la final de la Copa del Mundo, en X los fanáticos del fútbol y seguidores del paso a paso de La Scaloneta compartieron en sus perfiles clips donde hablan de este partido como un hecho histórico desde el último que sucedió hace 40 años en México 1986, cuando Argentina dejó afuera a los ingleses y Maradona obtuvo su primer título internacional.
Así se vive la semifinal de Argentina vs. Inglaterra
Quem vencerá hoje o jogo? Argentina 🇦🇷 ou Inglaterra 🇬🇧?#INGxARG pic.twitter.com/m9qrnDtNNn— Moura Fé 🇧🇷🇮🇱 (@MouraF68315579) July 15, 2026
Argentina vs Inglaterra resumido antes de que comience. #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/TOzBDkOxRq— Polivera (@P_olivera2002) July 15, 2026
🕯ABRIMOS EL ARCO DE INGLATERRA— Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) July 15, 2026
🕯ABRIMOS EL ARCO DE INGLATERRA
🕯ABRIMOS EL ARCO DE INGLATERRA
VAMOS ARGENTINA 🇦🇷
pic.twitter.com/9f4n5UsnJJ
Mañana Argentina-Inglaterra, primera vez como rival con Messi en la Selección. Para muchos es folclore de rivalidad futbolística y es “solo un partido de futbol” pero Malvinas no fue hace un siglo: fue en 1982, hace apenas 44 años. Todavía hay padres, hermanos y viudas que… pic.twitter.com/T8qdZWqnBv— M U M I ⭐️⭐️⭐️ (@fleabagmumi) July 14, 2026
LAS ISLAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN ARGENTINAS.— Maguy-Ta🔥 (@maguyar83) July 15, 2026
🇦🇷🔟⭐⭐⭐❤️🎶 pic.twitter.com/Jrt4rSwzIp
ES HOY. VAMOS ARGENTINA. VAMOS MESSIIIII!! MESSIIIIIII !! POR MALVINAS POR EL DIEGO AAAHHHHH 🇦🇷 pic.twitter.com/9qkI6BMFQu— Alienigena — e/acc (@ancestral_alien) July 15, 2026
Es hoy 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/8JqdjB2ZNT— BUBY💜® (@BUBYTTALT) July 15, 2026
Es hoy Argentina de mi vida 🇦🇷 vamos muchachos. Matar o matar. pic.twitter.com/SrcI1IUCGa— AgusTina (@Agus_carp1214) July 15, 2026
ES HOY MUCHACHOS: POR LOS PIBES DE MALVINAS pic.twitter.com/PSYAI5zM5g— Fabipa (@fabipa90) July 15, 2026
Diego Armando Maradona, La Mano de Dios, 1986 pic.twitter.com/1kdWn0NxAq— Gonzalo Veron (@gonzaveronok) July 15, 2026
La Mano de Dios hoy nos ayuda— Silvia Ale (@SilviaAle4) July 15, 2026
Vamos Argentina 🇦🇷 POR LA ULTIMA DE LEO y por Malvinas que son argentinas pic.twitter.com/faCKQAGdNw
ES HOY 🇦🇷 pic.twitter.com/q0nItzRdB7— AMANDO A MARADONA (@IosuMardones10) July 15, 2026
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