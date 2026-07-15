LA NACION

Así se palpita Argentina vs. Inglaterra con Messi, Maradona y las Malvinas como protagonistas

Este miércoles se lleva a cabo un partido histórico en Atlanta y en las redes sociales los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto con videos alusivos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La reacción de los usuarios al partido de Argentina vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026
La reacción de los usuarios al partido de Argentina vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Este miércoles, Argentina e Inglaterra se enfrentan en la semifinal del Mundial 2026, en uno de los partidos con más carga simbólica de todos los que jugó hasta ahora el seleccionado que dirige Lionel Scaloni. Es por este motivo que en las redes sociales los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto desde la previa al encuentro con videos y fotos emotivas sobre la Guerra de Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.

En las redes sociales estallaron los videos y fotos alusivas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra
En las redes sociales estallaron los videos y fotos alusivas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Desde que se conoció que el plantel albiceleste jugaría por el pase a la final de la Copa del Mundo, en X los fanáticos del fútbol y seguidores del paso a paso de La Scaloneta compartieron en sus perfiles clips donde hablan de este partido como un hecho histórico desde el último que sucedió hace 40 años en México 1986, cuando Argentina dejó afuera a los ingleses y Maradona obtuvo su primer título internacional.

Así se vive la semifinal de Argentina vs. Inglaterra

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Por qué nunca se armó la selección del Reino Unido y otros detalles clave del nuevo rival de la Argentina
    1

    Inglaterra: el país que inventó el fútbol, se fue de la UE y mantiene un conflicto con la Argentina por Malvinas

  2. Argentina juega una semifinal histórica ante Inglaterra: los cambios que está meditando Scaloni
    2

    Argentina juega una semifinal histórica ante Inglaterra: los cambios que está meditando Scaloni

  3. Los posibles cambios de la selección argentina para jugar contra Inglaterra
    3

    Scaloni todavía no definió la formación de la selección y mantiene abiertas varias incógnitas para la semifinal contra Inglaterra

  4. Mbappé, brutalmente crudo: la estrella que deseaba la segunda corona terminó desdibujado, enojado y frustrado
    4

    Mbappé se quedó sin final en el Mundial 2026 y terminó enojado y frustrado tras la eliminación de Francia