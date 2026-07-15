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Los mejores de la previa de Argentina vs. Inglaterra: una semifinal para la historia

Los usuarios de X se manifestaron en la plataforma con ingeniosas creaciones en referencia al esperado partido del Mundial 2026

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Los mejores de Argentina vs. Inglaterra: una semifinal para la historia
Los mejores de Argentina vs. Inglaterra: una semifinal para la historia

Este miércoles a las 16 horas, la selección argentina se enfrentará por la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra, un partido que esconde detrás una carga emocional tanto deportiva como histórica muy fuerte, por lo que, desde la previa, los usuarios no dudaron en manifestarse al respecto en redes sociales con divertidos memes referenciales a la disputa.

El encuentro se desarrollará en el Estadio de Atlanta y los dos seleccionados aspirarán a alcanzar su lugar en la final de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el domingo 19 de julio.

Los memes estallaron en las redes sociales por el partido entre Argentina vs. Inglaterra
Los memes estallaron en las redes sociales por el partido entre Argentina vs. InglaterraInstagram (@afaseleccion)

Ya desde el sábado pasado, cuando La Scaloneta le ganó a Suiza en cuartos de final, los fanáticos no tardaron en comenzar a armar hilarantes fotografías y compartir mensajes cargados de humor por el encuentro de este miércoles. Como era de esperarse, no faltaron videos del mítico gol con la mano de Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 86 o alusiones a las Islas Malvinas.

Los mejores memes de Argentina vs. Inglaterra

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