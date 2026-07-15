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Los mejores de la previa de Argentina vs. Inglaterra: una semifinal para la historia
Los usuarios de X se manifestaron en la plataforma con ingeniosas creaciones en referencia al esperado partido del Mundial 2026
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Este miércoles a las 16 horas, la selección argentina se enfrentará por la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra, un partido que esconde detrás una carga emocional tanto deportiva como histórica muy fuerte, por lo que, desde la previa, los usuarios no dudaron en manifestarse al respecto en redes sociales con divertidos memes referenciales a la disputa.
El encuentro se desarrollará en el Estadio de Atlanta y los dos seleccionados aspirarán a alcanzar su lugar en la final de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el domingo 19 de julio.
Ya desde el sábado pasado, cuando La Scaloneta le ganó a Suiza en cuartos de final, los fanáticos no tardaron en comenzar a armar hilarantes fotografías y compartir mensajes cargados de humor por el encuentro de este miércoles. Como era de esperarse, no faltaron videos del mítico gol con la mano de Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 86 o alusiones a las Islas Malvinas.
Los mejores memes de Argentina vs. Inglaterra
NO SEAS COBARDE pic.twitter.com/mLYQaERWiH— SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (@SIA_ARG) July 14, 2026
1986: Francia perdió en semifinales— PEPE (@soyunargento) July 14, 2026
2026: Francia perdió en semifinales pic.twitter.com/VF0ZCuWxSv
Ella: seguro está pensando en otra— PEPE (@soyunargento) July 14, 2026
Yo: por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, quiero verte bicampeón pic.twitter.com/TLUSiprvEE
Scaloni: "Tranquilos, Inglaterra solo es un partido más"— Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) July 13, 2026
TODA ARGENTINA: pic.twitter.com/itjeSArZwF
ya no me quedan dedos de tanto likear escoceses e irlandeses bancando argentina y la soberanía de malvinas pic.twitter.com/JiO8ufdXRD— rocío xcx🇦🇷 (@disnchxnted) July 14, 2026
July 14, 2026
el único inglés que me cae bien: el bebé gordo pic.twitter.com/t9CZIb1lcz— ailu🇦🇷 (@ailuvvvvv) July 13, 2026
Estoy tan ansioso que para tranquilizarme pienso que mañana a esta hora voy a estar mil veces peor pic.twitter.com/R1be0ZYf8N— Fede (@fedepiri_) July 14, 2026
En mi laburo a uno le dieron 72 horas de reposo pic.twitter.com/6JLtk4Wqnl— El Fortinero (@soyelfortinero) July 13, 2026
Scaloni: es un partido de futbol.— isa 🏎 ⁴³ ¹⁶ ¹⁰ ⁴ ⁶³ 🛸 (@fclnpgrswiftini) July 14, 2026
Nosotros:
POR MALVINAS
POR EL DIEGO
POR LA ULTIMA DE LEO pic.twitter.com/RV2ifmeugQ
En mi laburo ya son 3 que avisaron estar enfermos pic.twitter.com/ormLPLJu3S— ᴍᴇʟɪɴᴀ (@MelinaIchu) July 13, 2026
NO AGUANTO MAS NECESITO QUE YA SEA MIERCOLES pic.twitter.com/3vAdvp6AGq— emi🇦🇷🇵🇸 (@zurditagay) July 13, 2026
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