Erling Haaland probó el mate: la reacción de sus compañeros argentinos y el curioso mensaje que dejó

Erling Braut Haaland no solo es una estrella del fútbol internacional, sino que tiene una gran influencia en el mundo de las redes sociales, donde suele estar muy activo con respecto a su día a día. En este caso, durante la mañana del domingo, el delantero noruego sorprendió a todos tras publicar una imagen donde se lo observa mientras tiene un mate en sus manos. Junto con esto, envió un mensaje dedicado a tres campeones del mundo y evidenció su cercanía con la Argentina.

Además de la selfie de él mismo, quien aparentemente no compartió la bebida con nadie en ese momento particular, Haaland escribió “Gracias por presentarme esta bebida tan rica”, con el emoji del mate al final del mensaje. Pero eso no fue lo único, sino que etiquetó a Julián Álvarez, es decir el primer jugador argentino con el que coincidió en su carrera, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, estos últimos dos actualmente en Manchester City.

Haaland dejó de ser compañero de Julián Álvarez hace varios años, pero no olvida su tiempo juntos Dave Thompson - AP

Pocos minutos después del posteo, Julián fue el primero que le respondió: escribió “Erlingoooo” y agregó dos emojis, uno con la palabra “top” y otro de un mate. Luego, Enzo agregó: “Protocolooooo”, lo que evidentemente se trata de un chiste interno, junto con dos banderas argentinas y un corazón celeste, este último por los colores de Manchester City.

Haaland se sumó al furor global por el mate y le agradeció a Julián, Enzo y Rulli Captura Instagram (@erling)

Otro argentino que también está en el club inglés y no fue etiquetado es Wilfredo “Willy” Caballero, exfutbolista profesional y actual asistente técnico del entrenador italiano Enzo Maresca. Y justamente este último reveló recientemente que también es adepto al mate desde el año 2000, cuando jugaba en Juventus y tuvo como compañeros al uruguayo Paolo Montero y al ítalo-argentino Mauro Camoranesi.

¡ES UN SUDAMERICANO MÁS! Atención al espectacular relato de Enzo Maresca, entrenador de Manchester City: el reemplazante de Pep Guardiola explicó por qué ¡¡TOMA MATE!! hace más de 25 años. 🤯🧉 pic.twitter.com/JG05SR3b0P — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

Pero esta no fue la única coincidencia de la carrera del italiano, sino que luego estuvo en Palermo FC con Franco “Mudo” Vázquez y Paulo Dybala, además de mencionar a Martín Demichelis en Málaga CF. Para finalizar con su recorrido, Maresca remarcó que actualmente toma mucho mate en las prácticas de Manchester City junto al mencionado Willy Caballero. Además, mencionó que tanto su esposa como sus cuatro hijos también se sumaron a la costumbre y comparten la bebida con él.