Cuál es el vínculo de Haaland con Argentina y quién lo hizo hincha de Boca

Antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol y ser uno de los goleadores del Mundial 2026, Erling Haaland formó un vínculo inesperado con la Argentina. Aunque nació en Inglaterra y optó por defender los colores de la selección de Noruega, el delantero siente una especial simpatía por Boca Juniors, un fanatismo que surgió gracias a un compañero argentino.

Balerdi le transmitió su amor por Boca a Haaland (Foto: X)

La historia comenzó durante su paso por el Borussia Dortmund, donde compartió vestuario con el defensor Leonardo Balerdi. El futbolista argentino, que se perdió la Copa del Mundo por lesión, fue quien le mostró imágenes de la hinchada xeneize, el ambiente que se vive en La Bombonera y la pasión con la que los simpatizantes acompañan al equipo en cada encuentro.

Con el tiempo, Balerdi también le obsequió camisetas del club y le transmitió distintas historias vinculadas a la identidad boquense. Ese acercamiento despertó el interés de Haaland, que terminó desarrollando una afinidad por Boca y comenzó a seguir de cerca la actualidad del conjunto argentino. Incluso, en varias ocasiones fue visto luciendo la camiseta azul y oro, tal como mostró en una recordada foto en sus redes sociales.

Erling se mostró con la camiseta de Boca en sus redes sociales

Más allá de esa curiosa relación con el fútbol argentino, Haaland también tiene una historia personal llamativa. Aunque nació en la ciudad inglesa de Leeds, eligió representar a Noruega, país del que proviene su familia. El deporte forma parte de su ADN: su padre, Alf-Inge Haaland, disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección noruega, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón.

Desde muy pequeño dio muestras de sus condiciones físicas. A los cinco años estableció un récord de salto en largo para su categoría y, además, su nombre, Erling, proviene de la tradición nórdica y significa “heredero del clan”.

El 9 de Noruega fue visto varias veces vistiendo la camiseta de Boca (Foto: X)

Con apenas 25 años, Haaland ya acumula títulos, goles y récords que lo ubican entre los mejores delanteros del planeta. Ahora sumó ser el verdugo de Brasil nada más y nada menos que en un Mundial, un título que pocos pueden ostentar.

Sin embargo, entre todas sus particularidades, una de las que más llama la atención en la Argentina es el afecto que desarrolló por Boca Juniors, una pasión que nació a partir de su amistad con Leonardo Balerdi. Con este dato, los hinchas xeneizes se ilusionan con que el “androide” visite La Bombonera alguna vez.