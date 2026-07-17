Haaland gana por goleada el Mundial de las redes sociales

El noruego Erling Haaland arrasó en el Mundial tanto en la cancha como en las redes sociales y goleó en un ranking divulgado este viernes de los futbolistas que más seguidores han ganado en Instagram a lo largo del torneo, unos 30 millones.

Autor de siete goles en la cita para llevar a Noruega hasta los cuartos de final, Haaland pasó de 40,7 a 70,7 millones de seguidores en esa red social, según el ranking de la plataforma SocialBlade.

Tras el delantero del Manchester City figuran el portero de Cabo Verde Vozinha y un clásico en este tipo de listas, la estrella de Portugal Cristiano Ronaldo.

Vozinha, una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo, ganó 27,4 millones de seguidores.

Cuando arrancó el evento, apenas tenía 40.000.

Ronaldo sumó 10,2 millones para llegar a 675 millones de seguidores en total, tope entre los futbolistas en el mundo.

Siguen en el listado el brasileño Neymar, con 6,8 millones de nuevos seguidores y Lionel Messi, con 6,1 millones en el camino de Argentina hacia la final contra España.

"Haaland ya era uno de los mayores jugadores del mundo para quienes siguen el fútbol, pero la Copa del Mundo tiene una capacidad única para salir de esa burbuja y llevar a atletas a una audiencia global mucho más amplia", dijo Ivan Martinho, profesor de marketing deportivo de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (Espm), en São Paulo.

Jude Bellingham (Inglaterra), con 6 millones; Gilberto Mora (México), con 5,8 millones; Endrick (Brasil), con 5,4 millones; y Michael Olise y Kylian Mbappé (Francia), con 4,5 millones cada uno, completan el Top-10.