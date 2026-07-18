Es argentina, vive en Miami y relata los goles de la Selección con el piano: “Mariano Closs es tremendo tenor”

“Sale la Argentina con Álvarez, si pica y cambia es gol, si pica y cambia es gol, picó y cambió, no la pudo conectar Martínez, pero va, señoras y señores hay olor a gol, va Lautaro Martínez con el centro... ahí estááá...aaaaaaa... ¡¡gooooool Fernández goooooooooool!!“. El relato es de Mariano Closs. El gol es de Enzo. El rival es Egipto y van 93 minutos. De fondo suena una melodía y después varios acordes. O algo así. No importa el detalle técnico musical, y si son blancas, negras o semicorcheas, sino lo que transmite. En el piano está Marita Belia y el video final es una genialidad que ya alcanzó el millón de reproducciones en Instagram.

Ese video nace de un posteo de Marita Belia del 10 de julio, donde escribió: “Cada relator tiene una melodía... esta fue la que escuché en el tercer gol de Argentina contra Egipto”. Rápidamente, la publicación se llenó de elogios y buenos comentarios: “Tuvo suspenso, tuvo drama, pasión y desenlace. La música lo transformó en una obra cinematográfica completa, como para verlo y revivirlo sin parar”; “Tenés que cerrar los pianos, los genios hacen eso”; “Magistral la musicología que ejecuta”; y uno muy especial: “No es IA, son las manos de una genia, es mi hija”. El comentario era de Juan José Belia, su papá.

El comentario del padre de Marita para dar apoyo a su hija en todo momento

Marita es argentina, tiene 41, y desde hace siete años que vive en Miami con sus tres hijos, donde se dedica full time a dar clases privadas de piano (unas 35 clases semanales).

“La mayoría de mis estudiantes son niños de familias latinas, familias que la luchan día a día, pero que ven talento en sus hijos y me han dado el honor de ser su maestra”, aseguró Marita en una charla con LA NACION donde se emocionó porque esto le recordó a sus padres. “Cuando yo tenía seis años, vieron algo especial en mí con la música y, a pesar de ser de muy bajos recursos, me llevaron a estudiar en el conservatorio (Fraccassi) y al instituto de música de la ciudad de Corrientes (Prof. Carmelo H. De Biasi). Siempre voy a estar agradecida con ellos y en especial con mi querida profesora Rosita Viola de Turco (directora y profesora del conservatorio), quien me becó por nueve años sin cobrarme un peso después de que mis padres dejaran de llevarme por no poder seguir pagando”.

Marita Belia con dos de sus estudiantes en Miami

Marita resaltó que Rosita “le cambió la vida” y la inspiró a hacer lo mismo en Miami con algunos chicos que pasan algunas necesidades, pero que tienen el talento y el deseo de aprender música. “Enseñar es otra de mis pasiones”, detalló.

A la izquierda, Marita en el Teatro Vera de Corrientes, en su primera participación en un concierto a los 12 años; a la derecha, e la actualidad en la galería de Steinway en Miami

A su vez, sumado a las clases, brinda shows privados y musicaliza eventos con su piano, como bodas y baby showers. Ahora también podría agregar que es influencer, ya que superó los 16 mil seguidores y en el Mundial todos hablan de sus videos donde relata el fútbol con su piano. “En abril de 2023, después del Mundial pasado, vi un video del golazo de Di María a Francia, relatado por De Paoli. Lo escuché y dije: ¡Esto está buenísimo para ponerle música! Y lo hice. Lo escuché muchas veces y encontré las notas de la voz del relator en mi piano. Le agregué armonía y así publiqué mi primer reel de ese tipo”, reveló sobre el comienzo “de esto que ahora es algo más grande”.

El primer relato de Marita con el gol de Fideo Di María en la final contra Francia en Qatar 2022

Con el furor de la selección argentina en este Mundial, decidió hacer lo mismo a partir de la fase definitiva luego de salir primeros del Grupo J, y publicó un primer posteo con el gol de Messi contra Cabo Verde. “Escuché el relato de un gol de Leo y no pude evitar imaginar las notas que escondía. Así nació este arreglo para piano”, escribió junto al video, que rápidamente causó sensación en Instagram.

El primero posteo que subió en este Mundial 2026 fue el gol de Messi contra Cabo Verde en los 16vos de final

Después hizo lo mismo con el gol de Enzo Fernández sobre la hora ante Egipto, con el de Julián Álvarez ante Suiza y con el de Lautaro Martínez a Inglaterra, donde le sumó el condimento de hacer sonar también un fragmento de la Marcha de las Malvinas.

Marita afirma que lo que hace no es improvisación: “Es una creación o composición original en base a las notas de la voz del relator. La base es la voz y no le cambio nada, no afino la voz con software, solo escucho y copio exactamente lo que él hace y así nace la melodía base. Luego le agrego las armonías, el ritmo y los arreglos según lo que me permita esa melodía base y mi imaginación. Pero trato de que todo lo que haga tenga una intención musical y simbólica”.

El gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra con un fragmento de la Marcha de las Malvinas

Cuando se le pregunta por qué en todos los goles eligió el relato de Mariano Closs, su respuesta es contundente: “Me gusta que parece un tenor cantando... él quizás no lo sabe, pero es tremendo tenor, llega a notas súper agudas, muchas veces difíciles de llegar para un cantante, y lo hace sin que se le quiebre la voz. Eso para mí es oro puro a la hora de crear música”.

Mariano Closs junto a Diego Latorre

Marita Belia disfruta el Mundial con sus hijos. Sus padres y hermanos están en Corrientes y tiene una hermana en Canadá. “Lo vivo con toda la pasión, grito, río y lloro igual que todos y esa herencia se la transmito a mis varones. Nos mensajeamos constantemente con la familia allá durante los partidos”, contó durante la entrevista.

Marita junto a sus tres hijos después de un concierto anual de estudiantes

Por último, Marita reveló cuáles son sus jugadores favoritos: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Dibu Martínez. También dejó en claro lo que espera para la final de este domingo ante España: “Se me pone la piel de gallina; solo vivo el momento, un día a la vez, pero tengo toda la ilusión de poder seguir tocando goles en mi piano y alentando a la Selección con todo el corazón... ¡y con todas las teclas!”.