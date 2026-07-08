Los impensados récords que rompió el gol de Enzo Fernández en el Mundial

La selección argentina logró una remontada histórica frente a Egipto y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial gracias a un agónico gol de Enzo Fernández. El tanto del mediocampista del Chelsea, que conectó de cabeza un centro de Lautaro Martínez para establecer el 3-2 definitivo, no sólo significó el triunfo albiceleste sino que se transformó en un evento que rompió varios récords.

Primero, el gol de Enzo fue lo más buscado en las plataformas digitales. “¡Google Search rompió todos los récords de uso anteriores y registró su mayor uso en la historia justo después de que Argentina marcara su gol ganador en el partido de ayer! Genial ver la emoción global por la Copa del Mundo... ¡no puedo esperar por las semifinales y la final!“, escribió en su cuenta de X Nick Fox, Vicepresidente senior de Conocimiento e Información en Google.

Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final! — Nick Fox (@thefox) July 8, 2026

Además de asegurar el pase de la Albiceleste a la siguiente instancia, el tanto quedó grabado en la historia de la Copa del Mundo al convertirse en el gol número 3000 del certamen en toda su historia. De esta manera, Fernández pasó a integrar un exclusivo grupo de futbolistas que fueron protagonistas de goles con cifras emblemáticas en la historia de los Mundiales, junto a los autores de las conquistas número 1, 1000 y 2000. “Un gol que marcó un hito en la historia de la Copa Mundial de la FIFA”, resaltó en sus redes sociales el organismo que conduce Gianni Infantino.

El gol de Enzo se convirtió en el número 3000 de la competición

El conjunto dirigido por Argentina atravesó una noche muy complicada ante un rival que mostró una gran eficacia. Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos, mientras que Lionel Messi desperdició una gran oportunidad para igualar antes del descanso al fallar un penal que fue contenido por el arquero Mostafa Shobeir.

La situación empeoró en la segunda mitad cuando Mostafa Ziko amplió la ventaja a los 67 minutos y dejó a la Selección contra las cuerdas. Sin embargo, el equipo reaccionó en el tramo final del encuentro: Cristian Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi y, pocos minutos después, el capitán argentino marcó el empate para devolverle la esperanza al conjunto albiceleste.

"ACOMPAÑALO, ENZO"@GustavoKuffner lo pidió y Enzo Fernández lo cumplió e hizo el gol agónico de la victoria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PCk1h7ReYn — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Con el partido igualado, Leandro Paredes protagonizó una acción decisiva al cortar un peligroso contraataque egipcio cuando el rival amenazaba con volver a ponerse en ventaja. Esa recuperación resultó determinante para que, instantes más tarde, llegara la jugada que definió el encuentro: centro de Lautaro Martínez y cabezazo de Enzo Fernández para decretar el 3-2, desatar el festejo argentino y escribir una nueva página en la historia de los Mundiales con el gol número 3000 del torneo.

Enzo reflexionó sobre lo que significó su gol

Tras el partido, Enzo compartió una foto sobre su gol y compartió qué significó la victoria para él. “Toda la gloria para Dios. Agradecido por vivir estos momentos con esta camiseta. Qué equipo, qué familia. Nunca dejamos de creer. Gracias a todos los argentinos por el apoyo. Estamos en cuartos, vamos por más, nos vemos en Kansas”, aseguró el futbolista.

Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan para enfrentar a Suizar en los cuartos de final. Luego de dos partidos definitorios muy ajustados contra Cabo Verde y Egipto, la selección buscará mejorar en el juego para pasar a la próxima, ya que actitud le sobra.