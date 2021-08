Espectadores japoneses: si no se puede alentar en vivo, en Tokio 2020 solo queda comprar

TOKIO.- Los ciudadanos japoneses se están perdiendo la oportunidad deportiva de sus vidas en el patio de sus casas. Miles de potenciales espectadores se desesperan: contemplan desde afuera estadios y sedes herméticamente cerrados al público en general y con acceso exclusivo para gente acreditada. Abrazan la ornamentación de los cinco anillos olímpicos y se sacan fotos con ellos en algunos jardines de la ciudad. Sonríen para la cámara, pero todo queda en eso: son vecinos de un olimpismo que los expulsa y que sigue su actividad en privado, solo para gente vinculada con los Juegos.

Desde que la ciudad fue designada organizadora de los Juegos por el Comité Olímpico Internacional en 2013, los más fanáticos ya se habían armado una agenda día por día de los deportes que observarían desde las tribunas. Pero hoy golpean las puertas de los aforos y se les cierran en la cara, debido a la prohibición de asistencia para la gente local. Fue una medida que determinó el COI unas semanas antes de la ceremonia inaugural, debido al estado de emergencia por la pandemia en tierra nipona. Ya habían prohibido entonces a los hinchas extranjeros.

Un hombre que llevaba una máscara protectora pasa por la Tienda Olímpica Oficial de Tokio en el Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda. SOPA Images - LightRocket

El medallero general no ayuda para calmar la ansiedad: Japón no se detiene en la recolección de medallas (17 oros, 5 platas y 8 bronces hasta el sábado) y muchísimos fans se lamentan de no estar ahí, viendo cómo se bañan de gloria los judocas de todas las categorías sobre el tatami, la manera en que los nadadores llegan primero en el Acquatic Center o los triunfos dorados en el skate masculino y femenino. Y a medida que crece la cosecha para consolidarse en el segundo puesto, las ventas de mercadería oficial, como insignias y llaveros, continúan en aumento: los fanáticos hasta hacen cola fuera de las tiendas para comprar todo tipo de merchandising, a pesar de los crecientes contagios de covid.

El escepticismo sobre la realización de los Juegos durante la pandemia era fuerte cuando se inauguraron oficialmente el 23 de julio, pero ahora, el deseo es guardar en el recuerdo la experiencia de Tokio 2020 con la compra de elementos simbólicos y con su logo correspondiente. La tienda oficial en línea, que vende productos que van desde ropa hasta artesanías tradicionales japonesas, se volvió temporalmente inaccesible debido a un aumento del tráfico.

Una mujer entra en una tienda de fans de los Juegos Olímpicos. picture alliance - picture alliance

Una tienda oficial en el distrito de Shinjuku de Tokio ofrecía unos 1700 artículos en total, pero los más populares como insignias y tazas, se agotaron rápidamente después de que arrancó la competencia. El negocio, que requiere que los visitantes se sometan a controles de temperatura y se desinfecten las manos, se llenó de clientes que se golpeaban los hombros para comprar artículos olímpicos. Distanciamiento social cero, pese a los protocolos de rutina. “No esperaba que estuviera tan abarrotado”, mencionó a Kyodo News Fuzuki Maruyama, un empleado de la tienda que contemplaba largas filas.

Todo colaboró para agitar la pasión: la acumulación de oros, la recurrente presencia de Japón en los podios y, sobre todo, la programación de TV, que se volvió dominada por las competiciones olímpicas. En medio del furor, la compra de mercadería fue la muestra más elocuente del ablandamiento en favor de Tokio 2020, después del rechazo inicial. Una taza puede costar entre 10 y 12 dólares, una remera, unos 38; un par de anteojos de sol trepa hasta los 66 dólares, la parte superior de un kimono, 85, una estatuilla de la mascota de los Juegos 165 y un par de zapatillas con el logo oficial, US$ 220. Pero la oferta de productos es interminable.

Japoneses visitan diariamente las tiendas oficiales de los Juegos de Tokio 2020. SOPA Images - LightRocket

“Después de ver un evento, me emocioné”, dijo Taro Kamigawa, de 47 años, que visitó una tienda oficial en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, para comprar un regalo para su hijo. Uno de los negocios oficiales en Osaka, en el oeste de Japón, informó que recibía menos de diez clientes por día hasta hace aproximadamente un mes, pero el número aumentó casi 10 veces después de que comenzaron los Juegos Olímpicos.

Allí mismo en Osaka, los llaveros con pictogramas de deportes olímpicos se encuentran entre los productos más populares, ya que los artistas vestidos con trajes azul marino y blanco que forman poses para coincidir con los pictogramas durante la ceremonia de apertura atrajeron la atención mundial. “Si Japón sigue ganando medallas, tal vez más gente nos visite”, se ilusionó el gerente de la tienda. Así se plantea el escenario: espectadores que siguen los Juegos con la tarjeta de crédito en mano.