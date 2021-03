Boca en crisis. De la cachetada de Fabra a Izquierdoz al error de Andrada que terminó en el gol de Talleres

Hace tiempo que Boca no tiene paz. Pero cada semana se agrega una situación que aumenta la tensión, que no ayuda al clima interno. Una situación inédita se dio durante el primer tiempo en el que Boca ante Talleres, mientras perdía 1-0 en la Bombonera, por la sexta fecha de la Copa de la Liga. Una discusión entre dos futbolistas de Boca terminó con un cachetazo de Frank Fabra a Carlos Izquierdoz. Además, minutos antes, a los 13, un error de Esteban Andrada en la salida derivó en la apertura del marcador de Carlos Auzqui y eso potenció los nervios en el equipo local.

La frustración por la que el equipo de Russo pasó durante los primeros 45 minutos quedó reflejada en un altercado que sucedió entre dos defensores de Boca. Cuando se jugaban 25 minutos de la primera etapa, Tallares tenía un córner a su favor. Mientras los futbolistas se acomodaban en el área para esperar el remate, Carlos Izquierdoz se dirigió a su compañero Frank Fabra con algún pedido ferviente.

¡QUÉ MOMENTO! El Cali Izquierdoz discutió feo con Fabra y el colombiano reaccionó con un golpe en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/gJFWKsqmKS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2021

Lo cierto es que al colombiano no le gustó mucho la forma en la que el compañero de zaga le hizo reclamo y de inmediato le respondió con un cachetazo. Izquierdoz, sin querer continuar con la discusión, se alejó de la jugada. El central ex Lanús había sido amonestado cuatro minutos antes por una falta sobre Valoyes sobre el costado izquierdo de la defensa, todo un indicador de que las cosas no le estaban saliendo bien al central, por más que (en el balance) termina siendo uno de los más sólidos del equipo por rendimiento en el último tiempo.

Esta situación del cachetazo de Fabra a Izquierdoz se suma a una serie de inestabilidades internas. Malestar entre los jugadores y el Consejo de Fútbol profesional liderado por Juan Román Riquelme, pérdida de confianza entre los jugadores y el entrenador Miguel Angel Russo... Y pérdida de confianza futbolística entre los propios integrantes del plantel también.

Fernando Rapallini le muestra la amarilla a Carlos Izquierdoz durante el partido que disputan Boca Juniors y Talleres de Córdoba José Brusco / Pool Argra

Previo al altercado entre los dos defensores del local llegó la apertura del marcador por parte del visitante. Cuando apenas se jugaban 13 minutos entre Boca y Talleres, una muy mala salida desde abajo de Esteban Andrada terminó con el gol de Carloz Auzqui.

El remate del arquero le cayó en los pies a Navarro, que inició el contraataque. Abrió hacia su derecha para Valoyes, que envió el centro bajo para Mateo Retegui. El exfutbolista del club de la Ribera definió bien, pero el guardavalla xeneize logró desviar el remate con su cuerpo.

Pero el peligro no se alejó. La pelota dio en el poste y le quedó servida a Auzqui, que apareció por atrás y definió sin oposición. Lisandro López tardó en reaccionar al bloqueo y la pelota ingresó por el segundo palo.

Fue el 1 a 0 parcial para Talleres ante Boca, en la Bombonera. Un Boca que se lo ve nervioso y con discusiones que potencian el mal clima interno.

Fabra e Izquierdoz, dos compañeros que se agredieron durante el partido de Boca y Talleres de Córdoba, por la Copa Liga Profesional 2021 Mauro Alfieri / POOL ARGRA

Russo sacó a Izquierdoz

En el entretiempo Miguel Russo ya hizo cambios: adentro Franco Soldano y Julio Buffarini por Campuzano y Almendra. Pero la sorpresa llegó a los 13 minutos del segundo tiempo : el DT sacó a Izquierdoz, el subcapitán del equipo. ¿Por la pelea con Fabra? ¿Por que lo veía nervioso? Lo cierto es que un entrenador no suele sacar a sus defensores centrales, salvo porque estén lesionados. Y el Cali no había manifestado ninguna molestia física. Fue rara la decisión del entrenador, que hizo el cambio de Izquierdoz por Marcos Rojo y, al mismo tiempo, aprovechó para que entre Mauro Zárate por Gonzalo Maroni.

