Sarmiento - Defensa: foto con barbijos, blooper y gran triunfo de los de Junín sobre el Halcón

Sarmiento de Junín consiguió esta tarde su primera victoria en el torneo al vencer por 3 a 1 a Defensa y Justicia, en condición de local, en un encuentro jugado en el estadio Eva Perón y válido por la sexta fecha de la Zona 2 de la Copa Liga Profesional de fútbol.

Los goles del Verde fueron anotados por Jonathan Torres , en dos oportunidades, y Sergio Quiroga, mientras que para el “Halcón de Varela” descontó Walter Bou. El primero de Torres contó con la ayuda de Ezequiel Unsaín, que calculó mal el efecto de la pelota, dudó en la atajada y terminó metiendo la pelota al fondo de su propio arco.

Lo mejor del partido

Pero más allá de esta primera victoria desde su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino, lo más trascendente para Sarmiento fue haberse sobrepuesto a un contexto difícil por la baja de once futbolistas, un equipo completo, en total 17 casos de Covid-19 si se cuentan los integrantes del cuerpo técnico, entre ellos Mario Sciacqua, el entrenador.

Hasta el viernes eran ocho los contagios: el arquero Manuel Vicentini, los defensores Federico Mancinelli, Yamil Garnier y Facundo Castet; los mediocampistas Yair Arismendi, Manuel García y Claudio Pombo y el delantero colombiano Sebastián Rincón. Y ayer se sumaron el zaguero Nicolás Bazzana, el lateral Lautaro Montoya y el mediocampista Gabriel Graciani. Obligado a jugar, el plantel posó con barbijos.

Ni siguiera pudo dirigir su entrenador Mario Sciacqua (también infectado), quien le dejó el lugar a sus ayudantes Gerardo Alfaro y Facundo Besada.

“Queremos dedicarle este triunfo a nuestros compañeros y cuerpo técnico que no pudieron estar. Fue una semana de mierda”, dijo Jonathan Torres, la gran figura de la cancha. Antes del partido, los jugadores de Sarmiento posaron con barbijos, en señal de solidaridad a los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico que no pudieron estar presentes ante Defensa .

Sergio Quiroga, habilidoso futbolista de Sarmiento, marca el tercer gol de contraataque ante Defensa y Justicia Prensa Sarmiento

Los jugadores del equipo de Florencio Varela, entendiendo el contexto, decidieron no ingresar al vestuario visitante, sino que se cambiaron en el campo de juego. Quizás no salieron del todo concentrados a jugar el partido, se vivió un clima raro ya que este tipo de situaciones no sólo afectan a los equipos como Sarmiento sino también a los adversarios.

El presidente del club, Fernando Chiófalo, había declarado el sábado, un día antes del encuentro: “Son las reglas del juego y hay que estar”, en un contraste notable entre el futbol sudamericano y el europeo. “Tengo entendido que estamos obligados a jugar mientras tengamos a los jugadores inscriptos y podamos cumplir con la plantilla”, justificó Chiófalo, en declaraciones a TyC Sports casi en simultáneo con la noticia de la suspensión del encuentro entre Inter y Sassuolo, que debían jugar por la Serie A de Italia este fin de semana, ya que aparecieron otros dos casos positivos en el equipo en el que juega Lautaro Martínez y ahora hay cuatro aislados.

Hasta hoy, Sarmiento enhebraba tres empates y dos derrotas desde su regreso a Primera División. Los tres puntos le sirven para robustecer su promedio de cara a la vuelta de los descenso a partir de la próxima temporada.

