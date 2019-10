Fantino y la eliminación de Boca: "Me siento como Macri cuando perdió las PASO"

El editorial de Fantino respecto del adiós de Boca en la Copa Libertadores 04:05

Es un clásico dentro del periodismo deportivo: Alejandro Fantino, reconocido hincha de Boca, le dedicó los primeros minutos de su programa, Animales Sueltos, por América, para referirse a la eliminación del conjunto xeneize en las semifinales de la Copa Libertadores ante River.

El conductor se retrotrajo a una etapa anterior de su carrera periodística: "Solo lo puede entender un futbolero. Cuando pasan estas cosas le agradezco a Dios que me haya puesto a relatar en otra época. Solo eso. Me pongo en la piel de mis compañeros que están haciendo la campaña de Boca y debe ser durísimo. Solo gracias que me tocó relatar en la época de Bianchi. Estoy triste".

Lejos de buscar excusas o fustigar a River, Fantino felicitó a sus rivales: "Si uno quiere crecer como sociedad... Quiero felicitar a los hinchas de River porque nos ganaron bien. Se podrá discutir alguna jugada o un penal, pero ganaron. Una mejor sociedad también salta este tipo de grietas, por eso lo reconozco y los felicito. Tengo bronca, mucho dolor, pero tampoco me voy a poner a llorar. En mi tristeza, mi pequeño granito de arena es felicitar a River y soñar como hincha y socio de Boca con que algún día esto va a cambiar", expresó.

Además, habló sobre la dirigencia azul y oro: "No sé si es el final de Angelici, pero es tremendo. Estamos meados por un elefante. No nos podemos cruzar con River en ocho meses", lanzó. Para finalizar respecto del espacio por el choque de la Libertadores, el panelista Fernando Carnota recurrió a una ironía. Enseguida, Fantino le respondió con una metáfora de tinte político. "Me siento como Macri cuando perdió las PASO, no sé lo que pasó, pero ya está", concluyó.