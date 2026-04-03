Insólito: Jonatan Goitía duró apenas 15 segundos por haber sido expulsado en Deportivo Riestra ante Unión

Lo ocurrido este viernes santo en Santa Fe quedará como una de las escenas más insólitas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. En el cruce entre Unión y Riestra, disputado en el estadio 15 de Abril y donde el Tatengue se impuso por 2 a 0, Jonatan Goitía protagonizó una secuencia tan breve como impactante: entró desde el banco, tuvo una chance clara para convertir, cometió una infracción de extrema dureza y terminó expulsado tras haber estado apenas quince segundos de juego neto en el campo.

La historia comenzó instantes después de que el Tatengue abriera el marcador mediante un penal ejecutado por Marcelo Estigarribia. Con el resultado en desventaja, Guillermo Benítez movió el banco y, a los 24 minutos del primer tiempo, mandó a la cancha a Goitía en reemplazo de Rodrigo Gallo, buscando reforzar el peso ofensivo de su equipo.

HAY MALAS NOTICIAS: RIESTRA SE QUEDA CON 10 🚨😬



Darío Herrera fue al VAR y expulsó a Jonatan Goitía, que acababa de ingresar en el Malevo.#LPFxTNTSports



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La apuesta, sin embargo, salió mal casi de inmediato. El defensor, con pasado en San Martín de San Juan, llegó al área rival y no logró resolver una situación clara con la pelota picando. En el gesto de remate, impactó violentamente con su pierna en la tibia de Lautaro Vargas. La acción dejó al lateral del conjunto local visiblemente dolorido y generó una primera sanción arbitral leve: Darío Herrera mostró la tarjeta amarilla cuando el reloj marcaba 24 minutos y 15 segundos.

La revisión posterior cambió por completo el desenlace. Alertado por el VAR debido a la dureza del golpe, Herrera se acercó a la pantalla, evaluó la jugada y modificó su decisión inicial. El árbitro expulsó a Goitía, que a los 27 minutos de la etapa inicial dejó a Riestra con diez jugadores y cerró una participación tan fugaz como negativa, resumida en apenas quince segundos efectivos de acción.

¡UNA SECUENCIA INCREÍBLE! Jonatan Goitia ingresó en lugar de Rodrigo Gallo, quien cometió el penal que derivó en el 1-0 de Unión. Con solo 24'' SEGUNDOS en cancha fue con plancha sobre Vargas y, tras la revisión del VAR, fue EXPULSADO en Riestra. pic.twitter.com/H2uGQjaHxf — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

Y además hubo un partido: el primer gol de Unión llegó a los 21 minutos de la primera mitad, cuando el delantero Marcelo Estigarribia convirtió un penal. Rodrigo Gallo le cometió falta a Lautaro Vargas en el área y Herrera sancionó la pena máxima. Posteriormente, el atacante Cristian Tarragona selló el triunfo a los cuatro minutos de descuento del segundo tiempo.

Ese tanto que liquidó el partido llegó después de un grave error del arquero Arce, que intentó poner la pelota en el área de Unión en los arrebatos finales, pero encontró el rechazo de Estigarribia. El balón le quedó a Tarragona, que se lanzó rápidamente en el contraataque y definió el encuentro con el arco libre.

El primer gol de Unión: Estigarribia, de penal

El segundo tanto del Tatengue: Tarragona