El conflicto de Enzo Fernández con Chelsea es una mala noticia para la selección argentina

En medio de los interrogantes que surgieron en la selección argentina en los amistosos low cost improvisados ante Mauritania y Zambia, en lo que fueron las dos últimas pruebas antes de confeccionar la lista para el Mundial, una de las pocas certezas futbolísticas con las que pudo haberse quedado el DT Lionel Scaloni es tener a Enzo Fernández en plenitud. El mediocampista, una de las piezas claves para el título en Qatar 2022, aparece a menos de tres meses para el próximo Mundial como uno de los jugadores del plantel con más alto rendimiento, con el valor que tiene llegar a la defensa de la corona en un gran nivel y con rodaje. Pero, de pronto, se encendió una alarma inesperada con un foco de conflicto entre el futbolista y su club, Chelsea.

Enzo es de los que Scaloni tiene apuntados en la columna de seguros para la convocatoria definitiva y de los que semana a semana le genera las noticias reconfortantes que puede esperar un seleccionador nacional: juega seguido, es emblema de su equipo, provoca y convierte goles, tiene muy buen rendimiento y ofrece un despliegue físico como demanda la alta competencia. Muy pocos dan ese perfil hoy. Sin embargo, aquellos nubarrones que habían asomado con algunos lamentos de Fernández tras el despido de Enzo Maresca, el DT con el que fueron campeones de la Conference League y del Mundial de Clubes en 2025, y con declaraciones en las que ponía en duda su continuidad en la entidad londinense, se transformaron ahora en una tormenta después de que se viralizó una respuesta que coincidió en las charlas en dos canales de streaming en el que comentaba que le gustaría vivir en Madrid: el actual entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, le anunció que lo deja fuera del equipo por dos partidos.

🤩 "Si me das a elegir una ciudad de Europa para vivir... ME GUSTA MUCHO MADRID".



🙄 "¿Un jugador difícil de marcar? TONI KROOS y LUKA MODRIC".



👀 Mucho ojo al último guiño de ENZO FERNÁNDEZ al REAL MADRID... pic.twitter.com/ZFoXbPTR0W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 2, 2026

Con la sombra del interés de Real Madrid sobrevolando, la duda es si la acumulación de refusilos entre el jugador y la dirigencia derivará en un temporal en Stamford Bridge. Y si eso puede tener efecto en una selección que, sin rivales rigurosos hace tiempo en el camino, necesita que sus jugadores rindan en plenitud en sus clubes y mantengan la ambición. “Siempre le digo a mi esposa que, si tengo que elegir una ciudad en Europa para vivir, me gusta mucho Madrid porque es muy similar a Buenos Aires”, fue la frase que en Chelsea no toleraron. Eso dicen. Se interpretó como un guiño al club merengue y la reacción fue llamarlo a poco de su regreso a Inglaterra para comunicarle la decisión de que “no será convocado para jugar con Port Vale y Manchester City”. Entonces, no jugará este sábado por los cuartos de final de la FA Cup ni el domingo 12 por la Premier League.

Justo cuando el equipo más necesita de su capitán, suena exagerado prescindir de él. Porque el futbolista por el que le pagó 121 millones de euros a Benfica a comienzos de 2023 tiene contrato hasta 2031, más allá de sus deseos o gustos personales. Y dado que, a principios de esta misma semana, Marc Cucurella se mostró crítico con el proyecto actual y con la decisión de haber echado a Maresca y eso se resolvió con una amistosa conversación en privado entre el defensor y el DT, sin sanciones. De hecho, vale recordar, aquella salida de Enzo del conjunto portugués fue repentina, poco prolija, casi organizada en las sombras. ¿Será que el Chelsea intuye que puede sufrir lo mismo en carne propia?

Enzo Fernández junto a Valentina Cervantes, su mujer, durante una de las charlas que concedió en canales de streaming no deportivos Captura X

Es más, en las últimas horas, el francés Kylian Mbappé participó de otro streaming en el que elogió como nunca a Lionel Messi con un recuerdo de cuando entrenaban juntos en PSG. A nadie se le ocurre creer, salvando las distancias, que la hoy estrella de Real Madrid pudiera recibir alguna penalidad por su opinión de un ícono de la historia de Barcelona. Si la idea de los clubes es marcarles la cancha a los jugadores incluso fuera de ellas, no parece un camino amigable hilar tan fino.

“Es decepcionante que Enzo se haya expresado de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se cruzó una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. En primer lugar, como persona y como jugador, siento el máximo respeto por lo que ha logrado y por lo que es como futbolista. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito”, intentó bajar los decibeles Rosenior en su explicación. Por lo pronto, se desconoce cuál será la reacción de Fernández, que se ha mantenido en silencio tras la suspensión, y qué sucederá con él en los últimos partidos de la temporada que tiene a Chelsea obligado a encadenar buenos resultados para clasificarse a alguna copa internacional. A la distancia, Scaloni implora que el jugador no pierda ritmo ni lo perturben los conflictos.

Enzo Fernández celebra junto a Lionel Messi en el amistoso que la selección argentina le ganó a Zambia en la Bombonera; son dos de los titulares que nadie discute en el equipo de Scaloni LUIS ROBAYO - AFP

Si se quiere, la voz de Enzo fue uno de sus representantes. Javier Pastore, el exfutbolista y hoy agente del mediocampista con su empresa “The Elegant Game”, señaló en diálogo con The Athletic que no existió ninguna falta de respeto hacia la institución. “Enzo no entendió la situación. Aceptó la decisión porque es un profesional, pero no la comprendemos porque no menciona a ningún club ni dice que quiera irse de Chelsea”, señaló. Además, agregó que la respuesta se limitó a una preferencia personal ante una pregunta puntual y que resulta “natural para un argentino” elegir una ciudad con similitudes culturales.

“El castigo es completamente injusto. Suspenderlo por dos partidos, además en un momento clave, no tiene justificación. Son encuentros fundamentales para la clasificación a la Champions League y él es uno de los jugadores más importantes, un líder de este Chelsea. Lo que se publicó es responsabilidad de quienes sacaron conclusiones”, amplió Pastore. También se sabe que, hace meses, están en conversaciones para una mejora en el contrato del ex River. “Desde lo deportivo está feliz, es un líder y una pieza clave. Pero hay otros factores, como el respeto y la forma en que se manejan estas situaciones, que también influyen”, concluyó, dejando una puerta abierta a una salida después del Mundial.

Lionel Scaloni intenta mantener el espíritu competitivo de la selección argentina de cara al próximo Mundial, pero tiene motivos para preocuparse Agencia AFP

En la cuenta regresiva para la Copa del Mundo que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio próximo, la selección argentina necesita tener a todos sus jugadores en un alto nivel. Son muchos los que atraviesan un momento de alarma por el rendimiento, el físico o la falta de continuidad. No puede darse el lujo de que Enzo quede envuelto en un conflicto. Es la crisis menos pensada.