Felix Nmecha, el motor de Alemania que se crió en Inglaterra y enciende la ilusión de un gigante dormido

Felix Nmecha es el chico de la tapa en el estreno mundialista de Alemania. El todoterreno que se transformó en el motor del mediocampo teutón nació en Hamburgo, en 2000, pero tuvo su alineación y balanceo futbolístico en Inglaterra, donde recaló a los 7 años junto con su familia: hijo de madre germana y padre nigeriano, la figura emergente del elenco tetracampeón del mundo se crió con su hermano mayor Lukas -también futbolista- en Manchester, donde la academia formativa del City nutrió sus evidentes buenas condiciones con la pelota.

A los 5 minutos de su primer partido en una Copa del Mundo, Nmecha llegó a las puertas del área, algo que permanentemente le pide el entrenador Julian Nagelsmann, y definió con un remate tan certero como potente, inalanzable para Eloy Room. Esa virtud de desdoblarse entre la tarea de recuperar y llegar a posiciones ofensivas privilegiadas son parte de su sello. Así, el autor del 1-0 en la goleada sobre Curazao, mostró una de las credenciales por las que lo siguen pesos pesados de la Premier League como Manchester United, Chelsea y el mismísimo City.

¡LOS TEUTONES PISARON FUERTE CON ESTE GOLAZO INFERNAL! Nmecha hizo una pared con Wirtz, definió a colocar y estampó el primer tanto de Alemania en el 7-1 ante Curazao.



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En el elenco ciudadano de Inglaterra, paradójicamente, apenas disputó tres partidos oficiales (entre 2019 y 2021), bajo la dirección técnica de un emblema como Pep Guardiola. Esa escasa participación hizo que Felix armara las valijas y regresara a su país: en Wolfsburgo, asumió el rol protagónico que anhelaba y se transformó en una de las figuras jóvenes de la Bundesliga. En Alemania, toda figura que brilla en uno de los conjuntos de menor poderío tiene dos destinos casi inevitables dentro del país: Bayern Munich o Borussia Dortmund. A mediados de 2023, entonces, Nmecha encendió la ilusión del Dortmund, que pagó una cifra explosiva por él: 30.000.000 de euros.

Sin embargo, la contratación también conllevaría una enorme polémica: grupos de hinchas del Dortmund repudiaron a Felix por compartir en sus redes sociales algunas publicaciones con “contenido homofóbico y transfóbico”, por lo que solicitaron que la institución desistiera de contratarlo. “Soy cristiano y amo a todas las personas. Tampoco discrimino. Espero que todos los aficionados me den la oportunidad de conocerme y que vean que soy una gran persona”, se defendió el mediocampista.

Los dirigentes de Borussia Dortmund defendieron al jugador y sostuvieron la millonaria operación: “Era importante para nosotros hablar intensamente con el jugador sobre sus creencias y valores. Félix es muy joven, su religión está profundamente arraigada en él y, como todos nosotros, ciertamente no es perfecto”. Aquel capítulo quedó en el recuerdo, Nmecha comenzó a brillar y su protagonismo pasó a desarrollarse en la cancha.

Nmecha, en lo más alto. El mediocampista celebra el golazo que abrió la exhibición ante Curazao LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El idilio que comenzaba a tasarse entre él y la fiel hinchada aurinegra tuvo otro traspié que incluyó un comentario en redes sociales. En septiembre de 2025, cuando asesinaron en Estados Unidos al activista ultraconervador Charlie Kirk, cuya figura era muy cercana al presidente Donald Trump, Nmecha criticó a quienes festejaban aquel homicidio: “Celebrar el asesinato de un padre de dos hijos, un esposo y un hombre que defiende sus creencias y valores pacíficamente, es verdaderamente malvado y muestra cuánto más necesitamos a Cristo”.

Debido al tipo de discurso que tenía Kirk, nuevamente diversos grupos de seguidores del Dortmund -y de otros equipos alemanes- consideraron que la publicación de Nmecha llevaba implícita una aprobación a ciertos discursos de odio. Cuando desde el club advirtieron que la situación podía escalar aún más con una de las figuras del equipo (y ya establecido mediocampista del seleccionado), le pidieron a Nmecha que limitara sus intervenciones en las redes sociales a otros temas.

Nmecha quiere coronarse como la cara de la renovación LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Felix tiene todo para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo”, lo elogió Nagelsmann antes del estreno en el que Nmecha resultó ser una de las figuras, con el golazo incluido que aportó para abrir el camino de la goleada 7-1 sobre la débil Curazao, en el comienzo de la acción del grupo E, del que también forman parte Ecuador y Costa de Marfil.

El próximo sábado, cuando el conjunto teutón se mida con Costa de Marfil, por la segunda fecha de la fase de grupos, tanto Nmecha como sus compañeros tendrán una exigencia mayor por delante. La Copa del Mundo, el certamen que convierte a algunos futbolistas en leyendas que trascienden generaciones, es para Felix el desafío de consolidarse como la renovación de un seleccionado que acumuló fracasos en los últimos años, incluidas las eliminaciones en primera ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cuando finalice la acción en Estados Unidos, México y Canadá llegará la otra búsqueda de Nmecha: destrabar su salida del Dortmund, con el que tiene contrato hasta mediados de 2030. Que lo sigan los conjuntos de Inglaterra, el país que se había convertido en su casa más allá del fútbol, aparece como una seductora opción que lo invita a pensar en un futuro con otra camiseta. Mientras tanto, sin posteos que excedan lo futbolístico, Nmecha pretende subirse a la historia de Alemania en los Mundiales.