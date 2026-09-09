Fluminense le ganó a Platense y quedó cerca de la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores es una instancia en donde los errores son insalvables y la jerarquía, un plus. Fluminense le enrostró a Platense en el estadio Maracaná que es inclemente ante las fallas del rival y que la experiencia resulta un extra para resolver un partido. En diez minutos, entre los 21 y 31 del primer tiempo, y con las definiciones de Nonato y del goleador Hulk marcó la diferencia, estableció la ventaja y se impuso por 2 a 0 en el juego de ida. Un triunfo inobjetable para una serie que tendrá su sentencia el martes, en Vicente López. El Calamar y la necesidad de protagonizar una nuevo episodio destacado para alimentar el sueño de una aventura que, cualquiera sea el desenlace, es histórica.

Yeferson Soteldo, Hulk, Nonato y Kevin Serna celebran la apertura del marcador en el estadio Maracaná; Fluminense, pura jerarquía MAURO PIMENTEL - AFP

Las características del desarrollo estaban establecidas antes de que el árbitro uruguayo Andrés Matonte pitara el inicio del encuentro. Nadie se sale del libreto cuando el itinerario señala que se está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, aunque los dos planteles tuvieron un cambio de director técnico en el camino: Martín Palermo reemplazó a Walter Zunino -dirigió durante la etapa de grupos- en el Calamar y Marcao a Luis Zubeldía, en el tricolor. Fluminense volvió a las raíces que lo llevaron a ser campeón de la Libertadores en 2023, tras vencer a Boca: Marcao era el ayudante del entrenador Fernando Diniz.

El nuevo ciclo modificó el escenario, tras el despido de Zubeldía, Fluminense es una estructura que hace de la posesión y el control de la pelota un sistema. Tiene tres futbolistas de 40 o más años, el arquero Fabio (45), el zaguero central Thiago Silva (41) y el goleador Hulk (40), mientras que el titiritero -un jugador de andar cansino pero seguro- es Paulo Henrique Ganso (36). Ellos son los ejes, aunque los que se mueven como satélites también tienen un bagaje destacado: un dato, Matheus Martinelli (24 años) el más joven de la alineación titular.

Nonato, después de una corrida desde la mitad de la cancha, define con solvencia ante Juan Pablo Cozzani; en diez minutos, Fluminense marcó la diferencia MAURO PIMENTEL - AFP

El fútbol es imprevisible, desconoce la historia y hasta los momentos. Fluminense marcaba el pulso y eso no era insospechado, pero no lograba ser punzante. Platense ocupaba espacios, bloqueaba, y la misión ofensiva era correr apenas recuperaba la pelota. Sin Luciano Giménez, lesionado -en los últimos días se unió al plantel Bruno Sepúlveda, a préstamo desde Banfield-, explotar la velocidad de Nicolás Retamar para abastecer a la reciente incorporación era el plan más sencillo. Un juego vertical, directo, relegando al banco de los suplentes a Franco Zapiola y a Bautista Merlini, dos nombres que prefieren la circulación, el control y menos vértigo, y que ingresaron en el segundo tiempo.

Una apuesta que tuvo validez hasta los 21 minutos del primer tiempo. Un error conceptual provocó el quiebre: Gastón Togni hizo una mala lectura -con el equipo en ataque y los dos zagueros centrales en campo rival ensayó un pase comprometido-, Fluminense robó la pelota y en tres toques rompió el molde y desató el nudo: asistencia de Hulk para la corrida de Nonato para derrotar al arquero Juan Pablo Cozzani.

Lo mejor de Fluminense - Platense

En la pausa de hidratación, el DT Palermo pidió serenidad ante el golpe. “Pasó el error, pero no podemos descuidar esas pelotas. Después, estamos bien”, comentó el Titán. Pero Platense sufrió diez minutos después el poderío y la clase de Fluminense: el balón circuló por los pies de René, Nonato, Martinelli y Ganso, que habilitó a Hulk... El artillero fue impiadoso. Río era una fiesta.

La primera participación de Platense en la Copa Libertadores es, a la vez, el estreno en un torneo internacional que organiza la Conmebol. Una aventura que agita a todos los estamentos del club. Los hinchas viven un sueño del que no quieren despertar y esa fue la razón para que 2500 simpatizantes viajaran al estadio Maracaná; los dirigentes, porque cada paso es un ingreso que robustece la tesorería: en el recorrido ya suma 6.970.000 dólares; los jugadores, porque en su mayoría hacen su presentación y el máximo torneo de clubes de Sudamérica es una vidriera...

El capitán Thiago Silva despeja ante Nicolas Retamar; el zaguero es líder de Fluminense, un equipo con futbolistas de experiencia como Hulk, Fabio y Ganso MAURO PIMENTEL - AFP

Revertir la historia no asoma como una tarea sencilla, pero el Calamar dio señales de fortaleza en las visitas ante Peñarol y Corinthians -dos victorias históricas- y en imponerse en la definición por penales ante Coquimbo, en Chile. También estableció que tiene coraje para reponerse de situaciones delicadas, aunque Fluminense expuso las razones de por qué apenas perdió uno de los últimos 19 partido -frente a Independiente Rivadavia- en el legendario estadio de Río de Janeiro.

Con empuje y ante el quedo de Fluminense, que rotó piezas en el segundo tiempo -ingresaron los argentinos Germano Cano y Luciano Acosta; Marcao no le dio minutos a Rodrigo Castillo-, Platense hizo un intento para acortar la diferencia y mantener viva la ilusión en el desquite. Sepúlveda remató incómodo de cabeza ante una mala salida del arquero Fabio, Gauto no logró conectar una pelota que quedó suelta en el área, Merlini finalizó una acción sin fuerza ante Fabio...

El marcador quedó fijo y Platense, que jugó por primera vez en el Maracaná, regresó con las manos vacías ante Fluminense, que hizo gala de su enorme jerarquía. “Regalamos una pelota parada y el error nos costó caro. Jugamos ante un gran rival, que tiene buenos jugadores, pero competimos y estoy orgulloso de este equipo. Estamos en partido todavía”, señaló a la transmisión de TV el capitán Ignacio Vázquez. El martes, el Calamar deberá recurrir a la épica en su cancha y con su gente.