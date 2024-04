Fórmula 1: Adrian Newey, a punto de abandonar Red Bull por diferencias con Christian Horner

Escuchar

Sólo resta la confirmación oficial, pero la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing perderá a su director técnico. Adrian Newey dejará de ser parte del equipo austríaco y los principales medios europeos que siguen el día a día de la categoría atribuyen su inminente salida al mal ambiente de trabajo en la escudería, sobre todo por su tensa relación con Christian Horner, jefe de RBR. Su futuro, según los mismos medios, estaría en Ferrari o Aston Martin.

Newey, ingeniero y diseñador, fue clave en los seis títulos de constructores y siete de pilotos que que ganó McLaren y en 2006 pasó a Red Bull. Sin embargo, por estas horas se espera la confirmación oficial de lo que será su renuncia al equipo que ganó los tres últimos campeonatos de la mano de Max Verstappen. Incluso se espera que sea previo al Gran Premio de Miami, que se llevará a cabo este fin de semana.

Adrian Newey junto a Max Verstappen. El ingeniero dimitirá de Red Bull CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El sitio Auto Motor und Sport cuenta que el inglés comunicó las razones de su salida en una carta interna y, al parecer, un factor decisivo fue la ruptura de su relación con Christian Horner, quien ya explicó en una entrevista que se publicó el 30 de diciembre de 2023 que el papel del genio de la aerodinámica cambió en los últimos años. Aún no se conoce cuál será el futuro del ingeniero de 65 años. De todos modos, los medios alemanes dicen que va a Ferrari y los italianos informan que el destino será Aston Martín. Algo que no le faltará a Newey serán ofertas. Todo esto, si no toma la decisión de tomarse un descanso de la Fórmula 1.

Quién es Adrian Newey

Max Vertappen rompió con la hegemonía de las Flechas de Plata en 2021 en un polémico desenlace en Abu Dhabi, pero a partir de 2022 el neerlandés desplegó las bondades de un modelo que lleva el sello distinguido de Adrian Newey, el ingeniero multicampeón del Gran Circo.

Al rescatar de las cenizas a Jaguar, Red Bull Racing se presentó en 2005 como equipo en la Fórmula 1. Christian Horner, que asumía por primera vez el rol de jefe de una escudería en la categoría, y Helmut Marko -asesor y responsable del programa de desarrollo de jóvenes talentos de la escuadra- fueron los interlocutores que se acercaron para convencer a Newey del proyecto, aunque el ingeniero recién se convenció después de escuchar a David Coulthard, piloto de la primera formación de Red Bull Racing y con el que trabajó en Williams y McLaren. “¿Era este un equipo que sería tomado en serio?”, se repetía Newey. El escocés lo persuadió que detrás de la fachada de un “equipo de fiesta” se ofrecía un grupo ambicioso, con financiamiento y a la caza de pilotos desesperados por el éxito.

Adrian Newey, un ingeniero-diseñador de Red Bull Racing

La reputación del ingeniero como cerebro de diseños de autos de la F.1 nació en 1980, cuando fue aceptado en el equipo Fittipaldi. Recién en 1988, con Leyton House, desplegó las alas. Dos años más tarde, Williams contrató a Newey como diseñador jefe para que trabajara con el director técnico Patrick Head, y en 1996, y después de seis meses sabáticos -como se estipuló en la negociación de salida- se unió a McLaren…

El currículum también incluía tareas con March, en autos de Sport Prototipos -ganó en 1983 y 1984 el campeonato de IMSA en Estados Unidos- y la participación activa en IndyCar, junto a Bobby Rahal. En la categoría estadounidense de autos de fórmula fue campeón y ganador de las 500 Millas de Indianápolis. “Las carreras de IndyCar me enseñaron mucho sobre las sutilezas del reglaje del chasis, tanto en la aerodinámica como en la geometría de suspensión. Y mi primer diseño para Leyton House se hizo enteramente en el túnel de viento”, reconoce Newey, a quien Horner buscaba en cada autódromo que el ingeniero visitaba y Marko le extendió una tarjeta con su número de teléfono, señalándole que muy pronto recibiría noticias.

Con 65 años, el hombre que cuando era niño se fascinaba con los autos y armaba kits Tamiya de monoplazas a escala, espera nuevos desafíos en la Fórmula 1, pero lejos de Red Bull Racing. Los 23 títulos mundiales, una docena con pilotos y el resto de Constructores, no detienen la ambición de este ingeniero estrella.

LA NACION