El doble éxito de Verstappen, de Imola a Nürburgring y de la pista al simulador

Un animal competitivo. El automovilismo es su espacio en el mundo, el lugar de disfrute y de búsqueda de victorias, títulos, gloria, fama... Autódromos y simuladores, la doble vida de Max Verstappen, que en un fin de semana de gran premio de Fórmula 1 también descubre el momento para aceptar el desafío y tomar parte de una carrera virtual. La alegría por un ajustado triunfo en el circuito Enzo y Dino Ferrari, de Imola, en el Gran Premio de Emilia Romaña, convivió con la felicidad por el éxito que logró el Team Redline en las 24 Horas de Nürburgring. Todo en cuestión de horas. Con talento para correr al límite, pero sin cometer un desliz que significaba una penalización y dilapidar la tarea frente al ataque de Lando Norris (McLaren), y con máxima concentración, organización y responsabilidad para afrontar el compromiso asumido junto a sus compañeros de simracing y aportar su cuota para la conquista en el circuito alemán.

Max Verstappen y un triunfo ajustado en el Gran Premio de Emilia Romaña: aventajó por apenas 725 milésimas a Lando Norris (McLaren)m que venía de vencerlo en la carrera en Miami GABRIEL BOUYS - AFP

La derrota en Miami, la segunda en seis grandes premios en 2024, un llamado de atención para Red Bull Racing (RBR), que el año pasado ganó 21 de las 22 citas del calendario y cinco de las seis carreras Sprint. El equipo que tuvo un comienzo de temporada agitado entre la denuncia a Christian Horner, la interna de poder por el control entre los accionistas de la marca Red Bull, el anuncio de la partida del ingeniero y emblemático diseñador Adrian Newey y hasta la incógnita sobre el futuro de Vertappen en Milton Keynes ofrece pequeñas debilidades que el resto, con McLaren y Ferrari a la cabeza, intentan facturar. Responder al traspié en el circuito urbano estadounidense, donde el historial de carrera era favorable a RBR, un reto para el conjunto. MadMax dio la cara para registrar la pole y firmar el tercer triunfo consecutivo en Imola.

La victoria de Max Verstappen en Imola

Las 17 milésimas con las que le quitó la posibilidad de emplear el DRS a Norris en la vuelta final, una señal del apretado desenlace de una carrera que resultó lineal desde la partida, con Verstappen liderando desde la pole. Los siete segundos de ventaja, con 15 giros por delante, asomaban como suficientes para administrar los neumáticos y vencer con holgura, pero el furioso ataque del británico y la imposibilidad de pisar fuera en los sectores controlados por los comisarios deportivos de la FIA provocaron que el neerlandés apretara los dientes y manejara al límite para salvar la victoria. “No podía cometer errores y, por suerte, no los cometimos”, se sinceró el tricampeón del mundo, que el viernes, en la primera jornada de pruebas libres, tuvo algunos despistes y apuró al equipo a ensayar modificaciones.

Victoria 59 de Max Verstappen en la Fórmula 1 y tercera en el circuito Enzo y Dino Ferrari, de Imola; el tricampeón del mundo lidera con 161 puntos y 48 de ventaja sobre Charles Leclerc en el campeonato LUCA BRUNO - POOL

“Fuimos muy fuertes con el neumático medio, el duro fue un poco más difícil de gestionar, especialmente en las últimas 15 vueltas: no tenía grip y me deslizaba por todas partes”, cuestionó Verstappen, que en la última parte del stint final vio el avance vertiginoso de Norris y tenía la advertencia de una bandera blanca y negra si cometía una infracción, que acarrearía un castigo de cinco segundos. “Ataqué al final para que no se queden dormidos”, la humorada de Lando, acerca del desarrollo monótono de la carrera en un trazado que por características invita a la intervención del Auto de Seguridad y que esta vez no necesitó de sus servicios ni de banderas amarillas o un Virtual Safety Car. “Nuestro ritmo al final era más rápido, por mucho, que el resto, pero cuando me acerqué a dos segundos empecé a complicarme con los neumáticos traseros. Saber que ellos [RBR] no tienen más que esto puede ser muy bueno, porque nuestro ritmo es fuerte”, analizó Norris, que tiene la marca de un éxito y otros tres podios en el año.

Una jornada con festejo doble para Max Verstappen, el piloto que combina los grandes premios de Fórmula 1 con las carreras virtuales Mark Thompson - Getty Images Europe

En la vuelta de honor, frente a tribunas atiborradas de fanáticos de Ferrari, la voz de Horner en la radio, además de las felicitaciones por la magnífica tarea y el triunfo, informó de la victoria del Team Redline en las 24 Horas de Nürburgring. Verstappen hizo un último stint en la carrera virtual antes de salir desde el hotel rumbo al circuito. No es la primera vez que el neerlandés combina un gran premio con su pasión por las simracing: este año lo hizo también en Yedá (Arabia Saudita), participando antes de la prueba de clasificación y después de sellar el triunfo en la segunda carrera del calendario. En una entrevista, el piloto aseguró que la primera información que pide a los hoteles es la calidad y velocidad de la red de wifi y que en oportunidades lidió con los gerentes para que aumentarán la velocidad de la conexión, indispensable para tener un funcionamiento de excelencia en las carreras virtuales. También ordenó la fabricación de un nuevo sim rig (plataforma de simulador) que lo acompaña en cada episodio de F.1 en Europa.

“Es una carrera de 24 horas y somos cuatro en el auto. Por supuesto que no tengo mucho tiempo, sólo será el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Quizás serían entre dos y cuatro horas”, comentó antes de comenzar la actividad en Imola, donde se filtró que sería parte de la simracing. “Si algo sale mal el domingo dirán que es porque no descansé lo suficiente o porque estoy desconcentrado. Creo que soy los suficientemente profesional como para saber qué está bien y qué no lo está, creo que con tantos años de experiencia sé qué hacer, porque lo hago todo el tiempo, pero la gente no habló de eso porque nunca lo mencioné”, relató Verstappen, acerca de la incompatibilidad de realizar las dos funciones.

Con Horner y Helmut Marko mirando el podio, Verstappen celebró en lo más alto en Imola. A la distancia, junto a Chris Lulham, Florian Lebigre y Diogo Pinto, festejó en las 24 Horas de Nürburgring. MadMax, el piloto de F.1 y de carreras virtuales que arrasa en todos los escenarios.