Max Verstappen se consagró en el Gran Premio de Emilia Romagna y retomó la senda del triunfo en la Fórmula 1

Parecía otro triunfo burocrático de Max Verstappen, pero el neerlandés pasó zozobras sobre el final para imponerse en el Gran Premio de Formula 1 de Emilia Romagna: en las últimas diez vueltas, Lando Norris achicó tiempos y se le acercó peligrosamente, hasta ponerse a apenas un segundo de distancia. Finalmente, el inglés de McLaren se quedó sin la posibilidad del DRS, no pudo darle caza y así se cristalizó la quinta victoria para el piloto de Red Bull en la temporada 2024.

Para el público italiano que asistió eufórico a Imola hubo decepción, ya que el monegasco Charles Leclerc culminó tercero y en el quinto lugar apareció el español Carlos Sainz. Más allá del segundo puesto de Norris (ganador en la fecha anterior en Miami), quedó la sensación de que MacLaren dio un paso adelante como escudería y que Red Bull alcanzó un techo, ya que no pudo marcar la diferencia como en tantas oportunidades desde 2022 a esta parte.

Lando Norris presionó a fondo a Verstappen en el final pero no le alcanzó GABRIEL BOUYS - AFP

“Toda la carrera tuve que empujar a fondo, en los medios eramos bastante fuertes y con los duros se hizo difícil, no teníamos agarre y el auto se iba deslizando y veíamos cómo Norris se acercaba. Así que las últimas diez vueltas fueron a fondo; es muy difícil cuando los neumáticos no funcionan más”, comentó Verstappen, que ahora alcanza los 161 puntos en el campeonato y le saca 54 a su inmediato perseguidor, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que en Imola no tuvo protagonismo y finalizó octavo.

En tanto, Norris habló sobre la persecución final sobre Verstappen: “Creo que con dos vueltas más tenía la carrera. Fue una lástima, luché muy fuerte, pero perdí mucho en el comienzo respecto de la primera parte con Max. Pero estamos en una posición para seguir peleando con los Red Bull, estamos haciendo un gran trabajo”. Ahoira, el inglés aparece en el cuarto lugar del campeonato, con 101 unidades.

El resumen de la carrera

