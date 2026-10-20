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Francesco Totti, exjugador de fútbol: “Dejar Roma fue como morir; mis hijos me crucificaron por la separación de su madre”
El ídolo italiano presentó su autobiografía Oltre en el Teatro Brancaccio; repasó los duelos por su retiro deportivo, la pérdida de su padre y la tensión familiar
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Francesco Totti presentó su autobiografía, titulada Oltre, en el Teatro Brancaccio de Roma ante amigos, figuras del deporte y aficionados. El evento, según La Gazzetta dello Sport, funcionó como un espacio de catarsis donde el ex capitán analizó los hitos más dolorosos de su vida reciente. La despedida del fútbol y su salida de la Roma ocuparon el centro del relato inicial. Totti describió aquel episodio con crudeza: “En cierto sentido, morí. Fue un momento forzado, una despedida obligada. Sabía que todo tiene un principio y un final, pero el proceso resultó doloroso y diferente a lo imaginado. Me sentía perdido”, manifestó durante la charla.
El miedo a la muerte, gatillado por la pandemia de Covid-19 y el fallecimiento de su padre Enzo en 2020, también marcó su discurso. Según La Gazzetta dello Sport, el exjugador sufrió una neumonía bilateral que puso su vida en riesgo. “Tenía un miedo terrible a morir como mi padre. Si tengo que morir, quiero que sea en mi casa, no encerrado en un hospital”, reveló sobre aquel episodio donde recibió asistencia médica clave de especialistas vinculados a la familia Berlusconi. Totti recordó además a su amigo Sinisa Mihajlovic, a quien siente presente en su rutina diaria.
El aspecto familiar acaparó la atención de los medios presentes, ya que Totti abordó su divorcio de Ilary Blasi y el distanciamiento con sus hijos, Cristian, Chanel e Isabel. “Soy su padre, y un padre merece respeto. Ellos no saben, o fingen no saber, el amor que les doy. Me crucificaron por la separación, y la relación no es idílica, pero espero que comprendan la verdad al crecer”, declaró ante los presentes, lo que incluyó a su actual pareja, Noemi Bocchi.
El exfutbolista reconoció roces y conflictos que él mismo no aceptó en su momento, aunque fingió lo contrario. Su meta actual es recuperar la dinámica familiar previa al conflicto mediático: “Lo importante es volver a como éramos antes. Quiero dedicarles tiempo y ellos necesitan dedicarme un poco a mí. Han pasado tantas cosas que ya no podemos retroceder, pero debemos entender que la vida depara cosas maravillosas”.
En cuanto a su relación con AS Roma, Totti lamentó la ausencia de contacto institucional. “En siete u ocho años, jamás me han llamado. Está claro que la otra parte no comparte mis ideas. Si no existe disposición para trabajar juntos, dejémoslo ahí. Me mantengo en un segundo plano, pero siempre apoyo a la Roma”, sentenció el exjugador frente a la ovación de los aficionados, quienes dijeron presentes durante la presentación de Oltre en el Teatro Brancaccio.
El evento contó con una intervención sorpresa vía video de Gian Piero Gasperini, quien agradeció el respaldo de Totti tras el regreso del equipo a la Champions League, lo que cerró la jornada con un tono de mayor distensión luego de la carga emocional del testimonio. Totti, quien asegura haber salido de una depresión gracias al apoyo de Noemi Bocchi, mantiene su postura de reconstrucción personal mientras el club y la afición observan de cerca sus movimientos.
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