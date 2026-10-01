La hija de Daniele De Rossi será adoptada por la actual esposa del ex Boca: por qué se distanció de su madre biológica

El exjugador de Boca Juniors, Daniele De Rossi, atraviesa un cambio significativo en la dinámica de su familia ensamblada. Gaia, su primogénita de 21 años, tomó la decisión de iniciar los trámites legales para ser adoptada por Sarah Felberbaum, la actual esposa del director técnico y madre de sus dos hijos menores, Olivia y Noah. La noticia, que circuló inicialmente en portales italianos, obtuvo confirmación oficial por parte de la actriz en una entrevista para la revista F.

“Fue su decisión y la acepté”, reveló Felberbaum respecto a la voluntad de la joven. Según explicó la actriz, aunque el vínculo afectivo entre ambas se consolidó a lo largo de 15 años, los procedimientos legales exigen que el progenitor adoptivo presente la solicitud ante el tribunal. Este paso formaliza una relación que, para la joven, representa una alternativa necesaria ante la fractura de su entorno biológico original. Gaia es fruto del primer matrimonio de De Rossi con Tamara Pisnoli, una unión que terminó en 2009 en medio de un contexto complejo.

Sarah Felberbaum confirmó que la propia Gaia le pidió ser adoptada, lo que evidencia el vínculo cercano que las une Instagram (@sarahfelberbaum)

La vida de Pisnoli, madre de Gaia, quedó marcada por serios conflictos con la ley italiana: en 2014, la exmodelo fue detenida bajo acusaciones de secuestro y extorsión contra el empresario Antonio Ieffi. La víctima declaró ante la Justicia que Pisnoli observó la agresión física mientras le exigía el pago de una deuda, donde llegó a pronunciar frases intimidatorias sobre la facilidad de atentar contra la vida de una persona. La justicia italiana dictó una condena de siete años y dos meses de prisión por intento de extorsión y robo con agravantes, aunque la acusada logró mantener su libertad tras apelar el fallo.

Los antecedentes de Pisnoli incluyen la muerte de su padre, Massimo, asesinado en 2008 en un ajuste de cuentas ligado al crimen organizado. El cuerpo de Massimo fue hallado cerca de Roma con signos claros de ejecución mafiosa. Esta herencia violenta y las visitas constantes de Tamara a los tribunales forjaron una realidad difícil para Gaia, quien creció bajo la mirada pública y las sombras de las actividades delictivas familiares. De Rossi, durante su retiro del fútbol en 2019, dejó en claro que su prioridad absoluta era el bienestar de su hija mayor. “Tengo la necesidad de acercarme a mi familia”, afirmó el exjugador al justificar su rápida salida de Boca Juniors para regresar a Italia.

En la actualidad, Daniele De Rossi tiene una familia ensamblada de cinco personas Instagram (@sarahfelberbaum)

Sarah Felberbaum se convirtió en el pilar emocional de la joven durante este proceso de reconstrucción, e incluso la actriz describió a Gaia como su “persona” en un mensaje por su cumpleaños número 21. En sus palabras, la actriz reconoce que la relación superó los lazos de sangre a través de viajes, listas de reproducción compartidas y conversaciones infinitas. Esta unión familiar se mantuvo firme a pesar de la distancia geográfica que impone hoy la carrera de De Rossi como entrenador en Génova, mientras Felberbaum permanece en Roma junto a sus hijos.

Para la familia, este proceso de adopción significa un cierre simbólico a las turbulencias del pasado y la consolidación de un entorno estable. El derecho italiano permite la adopción de adultos bajo condiciones legales específicas, siempre que el tribunal verifique los consentimientos necesarios. Esta resolución legal no elimina los lazos con la madre biológica, pero establece un nuevo marco jurídico que reconoce la voluntad de Gaia de pertenecer legalmente al núcleo familiar que la contuvo durante su etapa de crecimiento.