El dolor de Joaquín Correa por la muerte del entrenador Sinisa Mihajlovic

escuchar

Este viernes, el mundo deportivo amaneció con la triste noticia de la muerte del entrenador Sinisa Mihajlovic tras una dura lucha contra la leucemia. En la previa a la gran final del Mundial de Qatar, varios argentinos y estrellas del fútbol que lo conocieron le dedicaron sentidas palabras de despedida, entre ellos Joaquín Correa, Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón y Franck Ribéry.

Los encargados de dar el comunicado fueron su familia. “Su esposa Arianna, con sus hijos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan y Nikolas, su nieta Violante, su madre Vikyorija y su hermano Drazen, con dolor, comunican la injusta y prematura muerte de su esposo, padre, hijo y hermano ejemplar, Sinisa Mihajlovic. Un hombre único, un extraordinario profesional, disponible y bueno para todos. Luchó con valentía contra una enfermedad horrible”.

La despedida de Joaquín Correa a Sinisa Mihajlović Instagram

El serbio, de 53 años, quien falleció en una clínica de Roma, estuvo ligado al mundo del futbol italiano por dirigir equipos como Bologna, Catania, Fiorentina, Milan, Torino y Sampdoria, equipo en el que dirigió al joven Joaquín Correa, que llegaba de Estudiantes de La Plata en el 2014.

El delantero viajó a Qatar para ver la final del Mundial entre Argentina y Francia, luego de haber quedado marginado de la lista de 26 jugadores por una lesión. En este contexto recibió una inesperada noticia y publicó una sentida imagen en su cuenta de Instagram. En la misma se lo ve a él, con la camiseta de la Lazio y su extrenador Mihajlovic abrazándolo. Junto a esta imagen, el tucumano agregó un emoji de un corazón y otro de una cara triste.

Sinisa fue muy importante en el proceso de adaptación del futbolista que llegaba al Viejo Continente luego de destacarse en el país. Tras su paso por Sampdoria, el “Tucu” elevó su juego y pasó a ser una pieza clave en el Inter de Milán. Sus reiteradas buenas actuaciones lo condujeron, también, a ser considerado por el cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni.

La despedida de Javier Zanetti a Sinisa Mihajlović

Javier Zanetti, por su parte, compartió cancha en el Inter de Milán junto al serbio en su época de jugador. “Fuiste un amigo increíble, camarada, hombre, luchador. Tu fuerza, tu sinceridad y tu forma de ser simplemente. Sinisa ha sido un ejemplo para todos, cada día. Dolor inconmensurable, sin palabras. Un abrazo enorme a la familia y seres queridos”, escribió en una publicación que llegó a más de 130 mil likes en menos de tres horas.

Otros exjugadores que se expresaron por la muerte de Sinisa Mihajlovic

Pero estos no fueron los únicos que expresaron su dolor en público, los exfutbolistas Juan Sebastián Verón y el francés Franck Ribéry compartieron unas sentidas palabras a través de las redes sociales.

Juan Sebastián Verón también compartió una historia en la que se lo ve abrazado al serbio cuando era futbolista del Inter. “No puedo creerlo... mi hermano mayor. Amigo, compañero de mil batallas, que triste la verdad. Recuerdo cuando llegué a la Samp que me quedé a tu lado mirándote patear los tiros libres tratando de aprender y me dijiste cómo hacerlo. Desde que llegue siempre me ayudaste. Besos al cielo mi amigo, se te extrañará mucho”.

La despedida de Juan Sebastián Verón a Sinisa Mihajlović

Franck Ribéry escribió en su cuenta de Instagram: “Tuve el placer de conocerte, tenías una gran personalidad, un hombre que se ganó mucho respeto y luchador hasta el final. Has enseñado muchos valores en el mundo del fútbol. Te echaremos de menos. ¡Descansa en paz Sinisa!

LA NACION