Franco Colapinto mostró qué otro deporte lo apasiona además de la Fórmula 1 y protagonizó un encuentro inesperado

Franco Colapinto se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Fórmula 1 esta temporada. Si bien todavía no se confirmó su asiento para el 2025, los rumores de que lo conseguirá crecen semana a semana y el público latinoamericano espera que tenga la oportunidad de demostrar sus dotes frente al volante. Desde que se conoció que competiría para el equipo Williams Racing en lo que queda del año, millones de personas se interesaron por su vida afuera de las pistas y a través de sus redes sociales se da a conocer parte de ella. Este sábado por la tarde, el joven pilarense de 21 años sorprendió con un deporte que practica, aparte del automovilismo.

El corredor de carreras sorprendió en la máxima categoría automovilística al lograr conseguir puntos para la escudería Williams, la cual pone sus fuerzas en pelear del décimo lugar para adelante. En el último Gran Premio de Brasil, tanto el argentino como su compañero de equipo, Alex Albon, estrellaron sus vehículos y no pudieron completar la carrera. Ahora, ambos se preparan para lograr puntos en el Gran Premio de Las Vegas que se disputará el domingo 24 de noviembre.

Mientras se realiza la preparación, Franco Colapinto aprovechó para disfrutar una de sus grandes pasiones: el ciclismo. “Me encontré un goat (cabra) y nos hicimos una selfie”, indicó el joven en su publicación, que llegó a más de medio millón de likes en dos horas. En el primer video se lo ve pedaleando en bicicleta, con la indumentaria y el casco correspondiente, descendiendo sobre una ruta.

Sin embargo, en su camino se encontró con una cabra y compartió dos imágenes: en la primera imagen posó tirando un beso y en la segunda fotografía se lo ve dándole agua. La publicación finaliza con una espectacular toma del pilarense pedaleando en la ruta despejada, rodeado de árboles y con un excelente clima para este deporte.

Franco Colapinto se encontró con una carbra en el camino (Foto/Instagram: @francolapinto)

Franco Colapinto y la carbra que se encontró en el camino (Foto/Instagram: @francolapinto)

A pesar de ser un confeso hincha de Boca Juniors, el ciclismo es una de las grandes pasiones de Colapinto. No obstante, no es el único de los pilotos de Fórmula 1 que disfruta de ese deporte. En Fórmula 1: Drive to survive (Netflix) se vio a la estrella de Ferrari, Charles Leclerc, en reiteradas oportunidades subido a su bicicleta, no solo para pasear, sino como medio de transporte para dirigirse del hotel a la pista.

Tanto en redes sociales como en YouTube, Colapinto muestra por qué comenzó con el pie derecho en la máxima categoría. Además de ser un piloto con grandes condiciones, es decir, alguien capaz de defender la posición ante una leyenda como Lewis Hamilton o capaz de pasar a un multicampeón como Fernando Alonso, Colapinto ganó una gran cantidad de adeptos por su manera de ser. En cada entrevista que da se muestra tal cual es con divertidos comentarios y una personalidad extrovertida y relajada.

No obstante, su futuro en la Fórmula 1 no está garantizado. En las últimas semanas, corrió el rumor de que podría ocupar un asiento en el equipo de Red Bull, aunque todavía no se confirmó nada. El argentino tendrá el Gran Premio de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi para terminar de redondear un gran medio año en su debut.