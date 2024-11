El equipo de Williams, donde corre Franco Colapinto, probó el mate por primera vez y las reacciones se volvieron virales

El joven piloto Franco Colapinto es el motivo por el cual miles de personas se sumaron a vivir la experiencia de la Fórmula 1, que no se trata solo 20 pilotos buscando el primer lugar. El documental Formula 1: Drive to Survive (Netflix) demostró que es un espectáculo que abarca mucho más: desde la personalidad de cada piloto para atraer sponsors, dinero y fanáticos alrededor del mundo, hasta las subtramas que se arman en cada temporada tanto por las rivalidades de los deportistas como por la de las escuderías.

En este marco, cada una de las 10 escuderías que compiten con dos vehículos cada una ponen mucho dinero, no solo en mejorar la estructura del auto, sino también en su imagen a través de, por ejemplo, contenidos audiovisuales que conecten al público con los pilotos. En ese sentido, el equipo Williams se prestó para probar el mate, la infusión icónica de la Argentina que llegó a la máxima categoría del automovilismo. ¿Cómo fue la reacción? A continuación los detalles.

El equipo Williams se prepara para el Gran Premio de Las Vegas que se celebrará a fin de mes, luego de los accidentes que sufrieron ambos autos en el último Gran Premio de Brasil, donde la lluvia fue la gran protagonista de la jornada. No obstante, Franco Colapinto buscará hacer otra buena tarea en un mes en el que se definen los asientos de cada equipo para la próxima temporada. Hasta el momento, el pilarense de 21 años no tiene asegurado su lugar, pero la ilusión de los argentinos no cesa.

Franco Colapinto con el termo para los mates en F1 (@williamsracing)

En medio de todo esto, el equipo de Colapinto, intrigado por la bebida argentina, probó el mate por primera vez en el garage y las redes sociales mostraron cómo fueron las divertidas reacciones de cada uno de ellos. “Es muy fuerte en sabor”; “Un poquito amargo, pero rico”; “Es muy bueno, me gusta”; “No me gustó”; “Muy amargo”; “Es amargo, ¿no?”; “Probablemente no lo tome en la cena”; “Está bien”; “No es el mejor trago que probé” y “Es potente, me gusta”. En el fragmento se ve la cara que pone cada miembro del team ante el primer sorbo: algunos sorprendidos de manera positiva y otros con cara de disgusto ante esta infusión.

Franco Colapinto con el mate, en los días previos al Gran Premio de Bakú de Fórmula 1

Cabe destacar que en varias oportunidades Franco Colapinto se mostró tomando mate en las horas previas a subirse al auto de carreras e incluso tuvo una divertida charla en Team Torque (YouTube) con su compañero de escudería, Alex Albon, en el que le explicó de qué se trataba. A su vez, el mate tuvo un gran nivel de difusión gracias a las estrellas de fútbol que la toman previo a los partidos, como es el caso de la selección argentina de fútbol, campeona del mundo en Qatar.

Lo que quedó demostrado con todo esto es que el equipo Williams se anima cada vez más a crear contenido pensado en la gran cantidad de argentinos que se sumaron a esta apasionante disciplina por el pilarense de 21 años. Hace pocas semanas, tras el Gran Premio de México, el piloto tuvo una charla con Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Luquitas Rodríguez, por ejemplo. Esta es una estrategia para ganar más y nuevos adeptos a la Fórmula 1, que se rige, en gran parte, por el negocio.