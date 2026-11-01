Franco Colapinto se beneficia de una sanción a Liam Lawson y largará 11º en el Gran Premio de Ciudad de México

Desde la 11ª posición de largada, Franco Colapinto tratará este domingo, a partir de las 17 de Argentina, sumar puntos en la 19ª fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México. Su Alpine A526 y el de su compañero, el francés Pierre Gasly, fueron superados una vez más por los VCRB 03 del equipo Racing Bulls, que precede por 33 puntos a la escuadra de Enstone en el Mundial de Constructores.

Cuando los monoplazas salieron a la pista este sábado por la mañana para el tercer y último entrenamiento, el icónico Foro Sol estaba colmado de espectadores. La tribuna en forma de herradura, que parece de estadio de fútbol, albergaba a 30.000 hinchas que lucían las típicas máscaras de la lucha libre mexicana. Dominaban las banderas blancas, verdes y rojas de México y pancartas referidas al ídolo local, Sergio “Checo” Pérez, y unas cuantas de Argentina, porque a Colapinto le han otorgado los locales casi una carta de ciudadanía.

Las rectas largas y las curvas lentas de México son una esperanza para el A526 del piloto argentino. José Méndez - EFE

Los pilotos de Alpine tenían una misión: mejorar el ritmo a una vuelta. Ya Gasly había manifestado el día anterior que estaba cómodo con el equilibrio y el comportamiento de su auto. Tras los primeros giros con neumáticos medios, Colapinto dijo por radio: “Estoy cómodo”. Franco y su ingeniero se centraron en mejorar el rendimiento en frenada. Pierre tuvo tarea extra: ajustar el equilibrio de adherencia entre ambos ejes y comprobar el funcionamiento general con mucha carga de combustible.

Los milagros son escasos en la Fórmula 1, así que las expectativas eran las mismas que en las recientes carreras: dejar listo el coche para llegar a la Q3.

En la butaca de Esteban Ocon apareció, sorpresivamente, el japonés Ryo Hirakawa, tres veces campeón mundial de resistencia (WEC) y ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2022. ¿Qué había pasado? Que el francés, que ya sabía que no iba a continuar en Haas en 2027, tuvo una discusión con los directivos del equipo, tras la cual fue “cesado”. Hirakawa, reserva de 32 años, ocupó su sitio, y muy probablemente el reemplazante de Ocon para 2027, el brasileño Rafael Câmara, adelante su debut para el Gran Premio de San Pablo.

El japonés Ryo Hirakawa, de 32 años, reemplaza sorpresivamente a Esteban Ocon en Haas; el francés tuvo el viernes un conflicto en su escudería, que lo desplazó. ALFREDO ESTRELLA - AFP

Estaba cómodo Colapinto en la tercera práctica y cuando instaló el juego de blandos registró 1m18s653/1000, faltando unos ocho minutos. Por momentos esa marca lo mantuvo octavo. Pero los rivales aumentaron sus ataques y avanzaron Liam Lawson (1m18s113/1000) y Arvid Lindblad (1m18s137/1000), con Racing Bulls, y Nico Hülkenberg (1m18s60/1000), con Audi. Franco consiguió la 12º posición en esa sesión. Gasly, que había probado con tanques llenos, quedó 13º con 1m18s674/1000, a 22/1000 de Franco: empate virtual. Otra vez los Racing Bulls se escaparon: Lindblad fue 515 milésimas más rápido que Franco.

Aun así, había cierta tranquilidad en el campamento Alpine: por la radio, el ingeniero Stuart Barlow de pista felicitó a Colapinto: “Excelente trabajo, colega. Regresa al pit-lane. Práctica de cambio de neumáticos pero sin arranque”. Cabía preguntarse: ¿tendrían algo guardado en el bolsillo los Alpine?

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, observa datos de la telemetría junto a Colapinto; el pilarense partirá a un lugar de la zona de puntos. ALFREDO ESTRELLA - AFP

Sin sorpresas en la qualy

En la Q1, una avería obligó a Fernando Alonso a estacionar su Aston Martin en la pista y hubo una bandera roja. Tras el breve paréntesis, Colapinto utilizó para su tercer intento un juego de gomas blandas nuevas, y Gasly salió con un juego de usadas. Aunque abortaron su última vuelta rápida por una bandera amarilla, pasaron a la Q2; Franco en un puesto límite, el 15º, y Pierre, el 13º. Entre ambos se intercaló Lindblad y Lawson superó al francés.

¡FERNANDO ALONSO, OUT!



Al piloto español le pidieron que retire el auto después de hacer su vuelta cronometrada.



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Franco mostró que tenía margen de mejora en la Q2. Hizo dos intentos y registró 1m17s640/1000, pero lo superó Hülkenberg, que se interpuso entre Gasly y él. El argnentino resultó 12º, fuera de la Q3. Lo explicó ante ESPN.

–Quedaste cerca de la Q3. ¿Cómo sentías el auto?

–Me costó un poco más la “qualy”, especialmente la última parte de la vuelta. De la curva 10 en adelante no tuve el ritmo. Al principio la vuelta iba bien; faltó eso. Ahora, para la carrera esperemos tener un mejor día.

–Normalmente no estás lejos de los puntos. La ambición es entrar en esa zona, ¿no?

–Sí, vamos a intentar. Ir para adelante es la idea.

"TODAVÍA NO ME ENCUENTRO CÓMODO COMO ANTES": la explicación de Franco Colapinto luego de quedar P12 en la clasificación del Gran Premio de México.



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Ya en la Q3, Gasly mostró que él sí tenía algo guardado, más en el pie derecho que en el bolsillo. Se clasificó entre los mejores 10, pero Lindblad lo superó por 36/1000. En lo más alto de la tabla, Lewis Hamilton logró su primera pole position con Ferrari.

A la noche, los Alpine tuvieron una noticia favorable. Lawson fue descalificado por una infracción, no desacelerar tras registrar una vuelta rápida en la qualy, y por ende partirá último, 22º, en la carrera. Con ello, Gasly gana un cajón y largará 9º, y Colapinto hará lo propio y acelerará 11º en la grilla en el momento en que se apaguen los semáforos. El neozelandés ya había sido castigado, con un puesto de rezago (a 9º), por su entreverto del viernes con Max Verstappen, de Red Bull, en un entrenamiento. Inmediatamente por delante de Colapinto, 10º, saldrá Hülkenberg.

"Such a good feeling" 🙌



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Desde la parrilla hasta la curva 1 hay gran distancia y Franco es uno de los mejores largadores del pelotón. A su espalda se lanzará el australiano Oscar Piastri. La batalla del argentino no debería ser contra el piloto de McLaren, y Piastri puede causar cierto caos al llegar a la primera frenada. Franco puede confiar en el buen ritmo en tandas largas que mostró en las prácticas del viernes. Se verá.

Compacto de la prueba de clasificación de México

Este sábado, periodistas y miembros de equipos comentaban en el paddock una serie de incidentes que revelan hasta qué punto el estrés de un campeonato largo, con varias fechas agrupadas, afecta el ánimo de los pilotos y de otros integrantes de las escuadras. Un ejemplo es lo sucedido entre Verstappen y Lawson.

¿Quién es el “patrón de la vereda” en Fórmula 1? Respuesta fácil: Verstappen. En la FP2, Lawson pretendió apretarlo, al no dejarle acabar una maniobra de adelantamiento. Ambos estaban preparando una vuelta rápida y Max, para comenzar su giro con aire limpio, forzó por dentro un sobrepaso al neozelandés. Carlos Sainz marchaba por delante y Lawson iba despacio para dejar que el español de Williams se alejara y quedar él con aire limpio. El oceánico interpretó que la estocada de Max equivalía a saltarse la cola en la caja de un supermercado. Así que en la siguiente curva, en el sector lento del circuito, forzó su frenada y le barrió la pista, llevando hacia afuera al neerlandés. En cólera, Max se saltó el interior de la curva siguiente y cuando volvió a pista chocó al de Racing Bulls.

Si esta es la Práctica 2... ¡¡LO QUE VA A SER LA CARRERA!! Lawson y Verstappen tuvieron un picante cruce y terminaron CHOCANDO: ¡Se le rompió la trompa al Racing Bulls!



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El cuatro veces campeón quedó con el lateral de su RB22 dañado. Fue la escena más llamativa del día: dos “gallitos” marcando territorio. Un choque de egos. Los comisarios deportivos sancionaron con posición de retraso a cada uno en la largada. En las reseñas de prensa quedó una mezcla de consejo y amenaza por parte de Verstappen: “Para mí, no es un comportamiento muy inteligente buscar pelea conmigo cuando estás en esa posición”.

"No es un comportamiento muy inteligente buscar pelea conmigo cuando estás en esa posición", aludió Max Verstappen a su choque con Liam Lawson en el entrenamiento del viernes, que les costó a ambos un lugar de largada. YURI CORTEZ - AFP

Se refería, claro, a Lawson, que estaría a punto de perder su butaca en Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull, en favor del búlgaro Nikola Tsolov.