Franco Colapinto sorprendió al revelar a qué le tiene fobia

No hay dudas de que Franco Colapinto es el piloto del momento. Oriundo de Pilar, el corredor de autos escaló significativamente en el plano profesional y posicionó nuevamente a la Argentina en la Fórmula 1; sin embargo, no solo causa furor en cada una de las carreras en las que participa, sino también fuera de estas, y así lo evidencian las redes sociales, donde no deja de sorprender a sus fanáticos.

Franco Colapinto en acción Vincent Thian - AP

En las últimas horas, desde la cuenta de Instagram oficial de Williams Racing, la escudería que el joven representa, compartieron un video en el que se lo vio haciendo un challenge junto a Alex Albon, momento en el que reveló a qué le tiene fobia.

“Alex y Franco preguntan en el episodio dos de Icebreakers”, escribieron debajo de la publicación que no tardó en recibir miles de likes. Con un inglés fluido, Franco le preguntó a Alex si tenía fobias. “Alturas. Me gusta la adrenalina, pero... Volar está bien, pero hacer senderismo y mirar hacia abajo, no me gusta eso”, expresó el otro piloto del equipo.

Alex Albon y Franco Colapinto hicieron un divertido video para revelar algunas de sus cosas favoritas (Foto: Captura de video / Instagram @williamsracing)

Cuando le llegó al argentino el turno de contestar, sin dudarlo, confesó qué era lo que más lo asustaba. “Arañas, serpientes”, lanzó. Acto seguido, su compañero quiso saber si en Argentina había de estos. “No, pero había una araña así (con sus manos mostró que era grande) en un cuarto en Inglaterra”, aclaró.

Pero el cuestionario no terminó ahí. Luego, Alex indagó sobre la infancia de Franco. “¿Programas de televisión de chicos?”, consultó. “Miraba mucho Toy Story y Cars”, cerró.

Entusiasmados, muchos seguidores solicitaron nuevos episodios y hasta dieron su opinión sobre las temáticas que les gustarían ver. “En el próximo video propongo que Alex pruebe el mate mientras Franco pone unos temas del Biza (por Bizarrap) de fondo”; “Grande Francooooo!! ¡Hay que Argentinizar a todo Williams!!”; “Qué bueno es verlos juntos y riéndose” y “Me encantan. Lo vi como 5 veces. Tengo algo de Franco. Odio las arañas. Alex podría enseñarte a cantar amateur. Están invitados los dos a comer un asado en mi casa”, fueron solo algunos de los comentarios que se vieron.

Alex Albon y Franco Colapinto, los pilotos de la escudería Williams Racing (Foto: Instagram @williamsracing)

Pero esta no es la única revelación por la que Colapinto causó furor. Antes de convertirse en Piloto de la Fórmula 1, brindó una entrevista al programa juvenil Alta Voz (TV Público) y lo que nadie imaginó es que le esquivaría al manejo de un vehículo en la calle.

Uno de los panelistas le consultó si manejaba después de una carrera y el argentino no pudo ocultar su vergüenza. “¿No sabés estacionar?”, le consultó la conductora Cata De Elía, y Franco respondió: “Un desastre. Voy para adelante, para atrás no voy. Olvidate soy un desastre. Muy mal, no sé estacionar”.

Asimismo, se refirió a su manera de manejarse en cada lugar: “Es que no manejo, en realidad. No me gusta manejar en la calle. Yo pido que me lleven. Solo manejo en el simulador y en el auto de carreras nada más. Acá (Buenos Aires) sí manejo porque tengo que moverme de un lado para el otro, pero allá (Europa) no. Me manejo con Uber”.

Asimismo, aclaró que nunca la grúa le secuestró el auto, aunque no pudo salvarse de las multas. “No muchas, pero algunas”, completó.

