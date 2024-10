El día que Colapinto reveló que no sabe estacionar y que no maneja en la calle: “Me muevo en Uber”

Escuchar

Franco Colapinto es la figura argentina del 2024 por su desembarco en la Fórmula 1 para el equipo de Williams Racing. Si bien su llegada a la fama se dio este año, en el último tiempo dio de qué hablar por su exitosa participación en la F2 y F3. En este contexto, muchos de sus nuevos fanáticos se enteraron de aspectos personales que había manifestado en el pasado, como, por ejemplo, cuando sorprendió a todos al declarar que no sabía estacionar.

Franco Colapinto brindó una entrevista al programa juvenil Alta Voz (TV Público), en la que contó parte de su vida antes de su llegada a Europa, sus entrenamientos y sacrificios para competir en las máximas categorías a nivel mundial. Lo que nadie se hubiera imaginado es que el piloto, que logró asombrosos resultados en los últimos tres grandes premios que disputó con tan solo 21 años, le esquivaría al manejo de un vehículo en la calle.

Uno de los panelistas le consultó si manejaba después de una carrera y el argentino no pudo ocultar su vergüenza. “¿No sabés estacionar?”, le consultó la conductora Cata De Elía, y Colapinto respondió: “Un desastre. Voy para adelante, para atrás no voy. Olvidate soy un desastre. Muy mal, no sé estacionar”.

Asimismo, se refirió a su manera de manejarse en cada lugar: “Es que no manejo, en realidad. No me gusta manejar en la calle. Yo pido que me lleven. Solo manejo en el simulador y en el auto de carreras nada más. Acá (Buenos Aires) sí manejo porque tengo que moverme de un lado para el otro, pero allá (Europa) no. Me manejo con Uber”.

Con esta sorprendente declaración, también aclaró que nunca la grúa le secuestró el auto, aunque no pudo salvarse de las multas. “No muchas, pero algunas”, indicó.

El encargado de compartir el fragmento fue el periodista Fede Aikawa y en la caja de comentarios los usuarios opinaron sobre esta sorprendente declaración que se viralizó en X. “Tengo cosas de Franco Colapinto”; “A Hamilton no le gusta manejar, tiene chofer”; “Me cae cada vez mejor”; “Es como cuando los futbolistas profesionales no saben hacer ‘jueguitos’ con la pelota” y “Ningún piloto sabe andar en la calle”, fueron algunos de los mensajes.

Tal como lo dijo uno de los usuarios, el piloto británico Lewis Hamilton no tuvo problemas en admitir que no maneja en las ciudades. En diálogo con Vanity Fair, aseguró: “Creo que lo encuentro estresante. Trato de no hacer cosas que no suman a mi vida”.

Asimismo, el neerlandés Max Verstappen en diálogo con GQ coincidió: “No me gusta conducir coches en ruta, con el tráfico, prefiero sentarme en el asiento del pasajero y confiar en el conductor”. Luego, argumentó: “Porque cuando te quitas el casco, la historia cambia y el tiempo toma otra forma”.

Franco Colapinto no es el primero ni será el último piloto que prefiere no vincularse con un vehículo fuera de las pistas. Esto se debe a que es tan exigente el calendario de viajes, reuniones y preparación a lo largo de la temporada, que evitar un problema como lo es el tránsito, ayuda a la concentración y la serenidad del piloto entre carrera y carrera.

