Franco Colapinto sorprendió y habló del affaire con La China Suárez: “Habrán visto las redes sociales”

Durante los últimos días, la vida sentimental de Franco Colapinto estuvo en el ojo de la tormenta. Todo comenzó el sábado por la noche cuando se viralizó un video en el que se lo vio por las calles de Madrid con María Eugenia ‘La China’ Suárez. Rápidamente, los rumores de romance empezaron a hacerse eco y más aún cuando se conocieron nuevas imágenes de ambos paseando juntos a plena luz del día. Tras el encuentro, ella regresó a Buenos Aires, mientras que él se fue a Las Vegas para disputar su séptima carrera como piloto de la Fórmula 1. Sin embargo, no pudo escaparle al escándalo que se generó en las redes sociales por su salida con la actriz.

El martes por la noche se realizó en Las Vegas el Fan Zone de Williams. Franco Colapinto se subió al escenario e interactuó con los fanáticos. Como no podía ser de otra manera, su vida personal fue tema de conversación y el deportista no pudo evitar pronunciarse al respecto.

Colapinto: “Habrás visto las redes sociales...”

“Mi pregunta va un poco por cómo te preparás mentalmente para la competencia y para tomar decisiones a tan alta velocidad, decisiones en milésima de segundos. ¿Cómo hacés para prepararte? ¿Qué pensás antes de la carrera?”, quiso saber uno de los fanáticos que se acercó al lugar. La respuesta de Colapinto, en tanto, no pasó inadvertida, puesto que fue justamente él quien hizo -indirectamente- mención a lo que sucedió el fin de semana con Suárez. “No, mentalmente bárbaro. Habrás visto las redes en los últimos días... estoy bárbaro mentalmente, estoy de 10”, sostuvo.

Franco Colapinto estuvo en el Fan Zone de Williams en Las Vegas e interactuó con los fanáticos (Foto: Instagram @williamsracing)

Rápidamente, el fan volvió a tomar el micrófono y saltó en su defensa. “No des bola porque no tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida”, le dijo. El piloto no hizo comentarios respecto a esto último, pero sí respondió a la pregunta inicial.

“Yo de muy chiquito, tuve un psicólogo que me ayudó mucho y me ayuda mucho hoy en día. Creo que en el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente y estar un poquito más fino en cuento a la cabeza”, expresó. “No te voy a decir qué hago porque me vas a copiar todo, es un secretito”, bromeó.

El comentario de Franco surgió luego de que se viralizara un video de él y la China Suárez de paseo por Madrid. “Fueron a comer a Los 33. Ella llegó primero, él después. Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos”, dijo el productor Pepe Ochoa, quien administra las redes sociales de LAM (América), desde donde compartieron las imágenes, las cuales no tardaron en viralizarse. “Se mostraron bastante divertidos, dicharacheros, románticos. Después abandonaron juntos el recinto”, agregó. Cabe rememorar que al piloto y a la actriz ya se los vinculó en el pasado. En septiembre, en la previa del Gran Premio de Singapur, ella empezó a seguirlo en Instagram y él hizo lo mismo, gesto que no pasó inadvertido entre los usuarios.

El mensaje del Jamie Campbell-Walter, uno de los managers de Colapinto tras las imágenes del piloto y la China Suárez en Madrid (Foto: X @jcampbellwalter)

Lo cierto es que el reciente encuentro de Suárez y Colapinto en Madrid generó todo tipo de reacciones en las redes. Aunque no se sabe con certezas cuál es el vínculo que los une, no a muchos les simpatizó el hecho de que se relacionaran. A raíz de las fuertes repercusiones, quien salió a hablar fue Jamie Campbell-Walter, uno de los managers del piloto. “Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo”, sostuvo a través de su cuenta de X. “Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios. Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después. Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos. Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen”, sentenció.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

En medio de las repercusiones, el pilarense de 21 años se prepara para su séptima actuación como piloto de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima carrera del año. La práctica 1 será este jueves 21 de noviembre a las 23.30 (hora argentina). El viernes 22 a las 3 (hora argentina) será la práctica 2 y a las 23.30 la práctica 3. La clasificación tendrá lugar el sábado 23 a las 3 (hora argentina) y la final arrancará el domingo 24 a las 3 (hora argentina). Se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y de la plataforma Disney+.