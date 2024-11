Las imágenes de la cita secreta de la China Suárez y Franco Colapinto en España

Tras varias idas y vueltas en las redes sociales, María Eugenia ‘La China’ Suárez y Franco Colapinto tuvieron una cita en Madrid. Luego de que las imágenes se viralizaran en X, Pepe Ochoa fue el encargado de brindar más información al respecto.

El productor utilizó la cuenta oficial de LAM (América TV), programa en el que se desempeña como panelista, para contar más sobre la cena entre la actriz y el piloto de Fórmula 1. “Colapinto y La China Suárez en una noche romántica en Madrid”, escribió y dio detalles del lugar en el que se vieron: “Fueron a comer a Los 33. Ella llegó primero, él después. Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos”.

Pepe Ochoa dio detalles del encuentro entre la China Suárez y Franco Colapinto (Foto: captura X)

En el video, el cual fue grabado por fans, se los puede ver a los dos sueltos, sonrientes y saludando. “Se mostraron bastante divertidos, dicharacheros, románticos”, sostuvo y concluyó: “Después abandonaron juntos el recinto. Les dejamos las imágenes de ellos juntos caminando en Madrid. Están en una”.

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en aparecer. “Dios lo que le gusta la cámara a la China Suárez, con Wanda se pelean por quién rasca más la olla”; “Noooo, salí de ahí Franco”; “Franco agarrá el auto y acelerá de ahí. Después dicen que no hay mujeres oportunistas” y “Yo si fuera la madre ya me estoy yendo a Madrid jajaja. Dios es un nene, no da”, fueron solo algunos de ellos.

Cabe recordar que la primera vez que vincularon a la intérprete de “Corazón de cartón” con el piloto de 21 años fue en septiembre, cuando él descubrió que ella lo había empezado a seguir en Instagram y no dudó en expresar lo que sentía en su cuenta de X. “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen alejate... no che”, lanzó entre risas, pero se arrepintió y minutos después lo borró. Por su parte, cuando a ella le preguntaron en una conferencia de prensa por su vínculo con el piloto, se mostró molesta por la consulta y se negó a contestar.