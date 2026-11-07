Fue rival de Lionel Messi y ganó una Champions League, pero decidió dejarlo todo para estudiar en Harvard

El fútbol internacional está lleno de historias de jugadores que, después de alcanzar la gloria deportiva, deciden comenzar una nueva vida lejos de las canchas. Ese es el caso de Divock Origi, el exdelantero belga que fue protagonista de una histórica eliminación del Barcelona de Lionel Messi en la Champions League de 2019 y que ahora sorprendió al cambiar los entrenamientos por las aulas de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

A los 31 años y apenas cinco meses después de anunciar su retiro del fútbol profesional, el exjugador del Liverpool decidió apostar por su formación académica. Actualmente participa de un programa conocido como Crossover Into Business de Harvard Business School, una iniciativa destinada a deportistas profesionales que buscan prepararse para desarrollar actividades empresariales.

Divock Origi durante su primera clase en Harvard (Foto: Instagram @divockorigi)

A diferencia de una carrera universitaria tradicional, el programa tiene una duración de un semestre y está diseñado para que los participantes puedan adquirir conocimientos prácticos sobre administración, liderazgo y negocios. Durante la cursada, cada deportista cuenta con el acompañamiento de dos estudiantes de una Maestría en Administración de Empresas (MBA), quienes cumplen el rol de mentores y los ayudan a trasladar las habilidades adquiridas durante sus carreras deportivas al ámbito empresarial.

Divock Origi es un amante de la moda y ahora busca generar su propia empresa (Foto: Instagram @divockorigi)

Una de las grandes pasiones de Divock fuera de las canchas es la industria de la moda. En distintas publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram, el joven mostró que durante los últimos años decidió asistir a distintos eventos de alta costura y empezar a familiarizarse con marcas de gran envergadura como Louis Vuitton, Prada y Dolce & Gabbana, entre otras. “Estoy realmente dedicado a la moda, como un oficio”, aseguró Origi al hablar con el diario The Sun sobre sus objetivos personales.

Además, en los últimos meses, junto a su socio Marvin Willem Ofori, presentó el desarrollo de DLF Sports, una agencia vinculada con la industria deportiva. Su idea es poder generar una marca que tenga lo mejor de los dos mundos.

A través de sus redes sociales, el futbolista muestra su pasión por la moda y el glamour, en cada ocasión que puede (Foto: Instagram @divockorigi)

El día que Divock Origi eliminó al Barcelona de Lionel Messi de la Champions League

Aunque sus comienzos en el mundo del fútbol profesional se dieron en Francia, el gran amor de los hinchas se lo terminó por ganar en Inglaterra, debido a que protagonizó una de las remontadas más recordadas de la historia de la Champions League. El 7 de mayo de 2019, Liverpool recibió al Barcelona de Lionel Messi en Anfield por el partido de vuelta de las semifinales del torneo europeo. El conjunto español llegaba con una ventaja de 3-0 conseguida en el encuentro de ida y parecía tener encaminada su clasificación a la final. Sin embargo, el equipo dirigido por Jürgen Klopp protagonizó una actuación histórica y consiguió revertir el resultado con una goleada por 4-0.

Origi fue una de las grandes figuras de aquella noche al convertir dos goles fundamentales para la clasificación del Liverpool. El delantero abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, mientras que Georginio Wijnaldum anotó otros dos tantos durante el complemento para igualar la serie. Finalmente, a los 79 minutos, Origi aprovechó un rápido tiro de esquina ejecutado por Trent Alexander-Arnold y convirtió el cuarto gol, que selló la eliminación del equipo de Messi.

Divock Origi se enfrentó dos veces en su carrera contra Lionel Messi, la primera vez durante el Mundial 2014 y la segunda, durante la semifinal de la Champions League (Foto: Instagram @divockorigi/@leomessi)

Semanas después, el Liverpool disputó la final frente al Tottenham de Mauricio Pochettino en Madrid. El conjunto inglés se impuso por 2-0, con goles de Mohamed Salah y del propio Origi, quien volvió a ser determinante para conquistar el título europeo. De esta manera, el belga consiguió levantar la Champions League de 2019 y consolidó su lugar en la historia del club inglés.

Además de su trayectoria en el Liverpool, también tuvo la oportunidad de representar a Bélgica en competiciones internacionales. El 5 de julio de 2014, Bélgica enfrentó a la Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Origi fue titular y jugó 59 minutos antes de ser reemplazado. Sin embargo, el conjunto dirigido por Alejandro Sabella se impuso por 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Higuaín, resultado que le permitió avanzar a las semifinales y continuar su camino hasta la final frente a Alemania.