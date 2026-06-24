A 20 años del gol de Maxi Rodríguez a México, de uno de los más recordados de la selección argentina

A cuatro años de su retiro del fútbol profesional, a Maxi Rodríguez se lo suele ver al pie de los campos de juego, como parte de la cobertura del Mundial 2026 para TNT Sports (Argentina) y para Telemundo Deportes (Estados Unidos), como comentarista y analista deportivo. “La verdad es que me gusta, tuve la primera experiencia en Qatar y encima se dio todo redondo; ahora repetimos. También me toca estar con otras selecciones, es algo que me gusta”, contó Maxi, de 45 años, en Zona Mundial (TNT Sports) sobre su labor, ya retirado de la actividad que lo vio brillar.

Como parte de esa tarea le tocó compartir campo de juego el lunes último con Jürgen Klopp, José Néstor Pekerman, Thomas Müller, entre otros, en la cobertura de Argentina-Austria. Y así fue como tuvo la posibilidad de abrazar a su excompañero y amigo Lionel Messi luego de convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Maxi Rodríguez en el campo de juego rendido ante Lionel Messi

TODOS, PERO TODOS... ¡RENDIDOS ANTE LIONEL MESSI! Camino al vestuario, Leo recibió los saludos de PEKERMAN, MAXI RODRÍGUEZ, KLOPP Y THOMAS MÜLLER.



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El 24 de junio no es un día más en la vida de Maxi Rodríguez. Es la fecha en la que realizó uno de los grandes hitos de su carrera. El 24 de junio de 2006, hace hoy 20 años, en el Zentralstadion de Leipzig (hoy llamado Red Bull Arena), el tiempo se detuvo por un segundo exacto. Argentina y México se medían por los octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania, un partido cerrado, trabado, de esos que se definen por detalles, por una genialidad o una fatalidad. El marcador estaba 1-1 y el alargue consumía las piernas de los jugadores. Entonces, cuando iban 8 minutos de la prórroga, ocurrió Maxi desarrolló su gran obra.

ARCHIVO - Maxi Rodríguez celebra tras marcar el segundo gol de Argentina para la victoria 2-1 ante México en los octavos de final del Mundial de 2006, el 24 de junio de 2006, en Leipzig, Alemania. (AP Foto/Roberto Candia)

Lionel Messi recibe un pase de Riquelme y la abre hacia Juan Pablo Sorín, que, desde la izquierda, lanzó un cambio de frente con un pase largo y preciso que cruzó todo el ancho del campo. Maxi Rodríguez, que venía cerrándose desde la banda derecha, la bajó de pecho. Fue un control orientado perfecto, que le permitió acomodar la pelota lejos de cualquier marca, pero con el arco todavía a la vista, a unos 25 metros. En ese instante, Maxi no dudó: dejó que la pelota bajara un poco y, sin que tocara el suelo, sacó un zurdazo seco, un latigazo cruzado que salió disparado como un misil teledirigido.

La trayectoria fue perfecta. La pelota viajó con una comba cerrada, alejándose del vuelo desesperado de Oswaldo Sánchez, y se clavó contra el palo derecho. El estadio estalló. Fue un gol que se gritó con la garganta apretada por la tensión de un partido que Argentina no lograba destrabar. El festejo de Maxi, que corrió hacia sus compañeros, se convirtió en el grito sagrado de todo un país que se abrazaba y veía cómo su equipo sacaba el pasaporte a los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado ante el anfitrión, Alemania, por penales. Pero eso ya sería otra historia.

Reviví el gol de Maxi Rodríguez a México con diferentes relatos

Ese gol no solo fue una obra de arte técnica por la calidad del control y la pegada; fue uno de los puntos altos de una selección que buscaba revancha luego del fracaso en 2002, y que venía preparándose con Pekerman. Aquel “¡Maxi, Maxi!” que bajó desde las tribunas todavía hoy debe resonar en él. A veinte años de distancia, ese zurdazo es, de manera indiscutida, un momento muy recordado en la rica historia mundialista argentina.