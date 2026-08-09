Rodrigo De Paul marcó un golazo para Inter Miami ante Monterrey y le hizo un homenaje a Lionel Messi

Inter Miami perdió 2-1 ante Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup, en un partido marcado por la ausencia de Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, a los 68 años. El rosarino viajó de urgencia a la Argentina para acompañar a su familia y no estuvo presente en el Nu Stadium de Miami. Al menos no físicamente. Porque, ya desde antes del inicio, con un sentido minuto de silencio, los hinchas en las tribunas mostraron carteles con mensajes de fuerza para el argentino. Y, a los 32 minutos, Rodrigo De Paul abrió el marcador con un gran remate raso, se quitó su camiseta y dejó a la vista la número 10 de su amigo: la mostró, señaló el nombre de Messi en la espalda y completó su dedicatoria con un corazón.

Las primeras muestras de afecto habían aparecido antes de que empezara a rodar la pelota. El minuto de silencio estuvo acompañado por los mensajes destinados al capitán de las Garzas, ausente en una noche en la que el fútbol quedó inevitablemente atravesado por el dolor de su familia. Además, los once compañeros del rosarino llevaron un brazalete negro.

El minuto de silencio antes de empezar el partido de Inter Miami y Monterrey

A los diez minutos llegó otra manifestación desde la tribuna popular. Allí apareció una bandera con una imagen de Messi y la frase “Fuerza, Leo”, mientras que en distintos sectores del estadio se observaron más carteles con palabras de acompañamiento para el rosarino durante todo el encuentro.

Muchos hinchas con banderas y carteles mandando fuerzas al capitán desde Miami CHANDAN KHANNA - AFP

El partido, hasta entonces, ofrecía poco. El desarrollo era discreto y apenas se habían producido algunas ocasiones aisladas cuando, a los 32 minutos, apareció De Paul. Casemiro recuperó la pelota y encontró al argentino en tres cuartos de cancha, todavía a varios metros del área. El capitán controló, avanzó y sacó un potente remate bajo que viajó hacia el palo derecho de Luis Cárdenas. La pelota entró junto a la esquina y estableció el 1-0.

El gol, sin embargo, tenía otra historia preparada. De Paul sabía desde el comienzo qué haría si conseguía convertir: debajo de su camiseta llevaba la número 10 de Messi. Apenas terminó el festejo inicial, se quitó la suya y la dejó a la vista. Primero la mostró; después señaló el apellido y el número de su amigo en la espalda y recibió el abrazo de sus compañeros.

Antes de volver a ponerse su camiseta, De Paul completó la dedicatoria: se señaló el nombre de Messi sobre su espalda, tiró un beso a la cámara y formó un corazón con sus manos, un mensaje dirigido a la distancia en una jornada especialmente dolorosa para el capitán de Inter Miami. El gesto le costó además la tarjeta amarilla por haberse quitado la camiseta.

El corazón de Rodrigo De Paul en el festejo tras convertir con Inter Miami; junto a Casemiro SAM NAVARRO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ausencia de Messi había alterado por completo la previa. Horas antes del encuentro, Inter Miami había publicado un breve mensaje en sus canales oficiales: “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”. La institución también incorporó un listón negro a su escudo en las redes sociales.

Messi había jugado apenas 72 horas antes en el Nu Stadium y había marcado sus primeros goles oficiales del segundo semestre en la victoria por 4-2 frente a Atlético San Luis, por la primera jornada de la Leagues Cup. Este sábado, la trágica noticia de la muerte de Jorge Messi modificó por completo la previa de un encuentro. En Miami, su camiseta número 10 igualmente encontró la manera de volver a aparecer dentro de la cancha.

De Paul señala la camiseta número 10 de su amigo Lionel Messi Lynne Sladky - AP

Sin embargo, el homenaje no pudo terminar con un triunfo de Inter Miami. Apenas comenzó el segundo tiempo, Hugo Cuypers estableció el empate: después de una gran respuesta de Rocco Ríos Novo ante un cabezazo del argentino Lucas Ocampos, el delantero belga tomó el rebote en el segundo palo y definió con potencia dentro del área chica. Y a los 89 minutos llegó el golpe definitivo. Un centro pasado desde la derecha encontró a Diego Rossi en el segundo palo y el uruguayo, con un toque, marcó el 2-1 para Monterrey.

Así terminó una noche cargada de emociones en Miami, pero sin el resultado que esperaba el equipo de De Paul: derrota por 2-1 como local y un panorama complicado en la Leagues Cup, ya que por el momento ocupa el décimo puesto entre los equipos de Estados Unidos y queda fuera de la zona de clasificación. Inter Miami tendrá todavía otro compromiso por este certamen antes de regresar a la MLS, en la que recibirá a León, el miércoles desde las 20.30.