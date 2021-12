A casi un año de haber marcado por última vez, Lucas Biglia anotó un golazo de tiro libre en la Copa de Turquía

El mediocampista Lucas Biglia convirtió este miércoles un golazo de tiro libre para la victoria de su equipo, Karagümrük, sobre Bodrumspor por 4-0, en un partido correspondiente a la Copa de Turquía, en un estadio sin público por las restricciones del Covid-19.

El futbolista subcampeón del mundo en Brasil 2014 con el seleccionado argentino fue titular y el capitán de Karagümrük. Y a los 32 minutos del primer tiempo, con el encuentro 2-0, convirtió el tercero mediante una muy buena ejecución desde más de 30 metros que colocó cerca del ángulo derecho del arquero rival.

GOL | 🔴⚫️ V. F. Karagümrük 3 🆚 0 Bodrumspor 🟢⚪️



⚽️ Biglia 32' pic.twitter.com/5jZH9Yf3vX — A Spor (@aspor) December 29, 2021

Tras la goleada ante el equipo de la segunda división turca, el equipo de Biglia, de 35 años, avanzó a los octavos de final del certamen y aguarda por su rival para la próxima etapa. Con el partido ya 4-0, el volante, que había jugado hace tres días por el torneo local, fue reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo.

Lo particular para el ex jugador de Argentinos Juniors e Independiente, entre otros, es que volvió a marcar luego de casi un año, ya que no lo hacía desde el 15 de enero, cuando lo hizo por la pasada Superliga turca. Suma 36 gritos en su trayectoria.

Lucas Biglia jugó dos Mundiales para la selección argentina Archivo

Biglia es uno de los 10 subcampeones del mundo en Brasil que aún siguen en actividad junto con Sergio Romero, Mariano Andújar, Lionel Messi, Ángel Di María, Marcos Rojo, Federico Fernández, Enzo Pérez, Rodrigo Palacios y Gonzalo Higuaín, y llegó al fútbol de ese país en septiembre de 2020 tras quedar libre de Milan, el último conjunto en el que jugó en Italia.