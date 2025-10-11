A Haaland le atajaron un penal dos veces, pero hizo un hat-trick en la goleada de Noruega sobre Israel en las eliminatorias

La selección de Noruega continúa su marcha firme en el grupo I de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Es líder, con puntaje perfecto al cabo de seis partidos, y sólo la separa de la Copa del Mundo la presencia de Italia, escolta a nueve puntos y con dos juegos menos, aunque depende de un milagro para quitarle el pasaje directo. No obstante, la goleada de este sábado sobre Israel por 5-0 había comenzado con una particularidad: Daniel Peretz le atajó dos penales a Erling Haaland en la misma jugada.

Apenas iban cuatro minutos en el Ullevaal Stadion de Oslo cuando el local tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja gracias a una falta en el área marcada por el árbitro. Allí fue el Androide para ejecutar el remate de cara al arquero israelí, que le adivinó la intención al arrojarse sobre su derecha y le bloqueó el disparo. Sin embargo, cuando la pelota había sido despejada por la defensa y Haaland se lamentaba, el juez recibió la advertencia del VAR respecto de que el guardameta se había adelantado.

Entonces, fue necesario repetir el penal. Peretz ya no estaba con ninguno de sus pies sobre la línea cuando se hizo la ejecución. Así, Haaland tomó la pelota y fue nuevamente en busca del gol para abrir el marcador. El arquero le hizo señas una y otra vez para que volviera a rematar al mismo lugar que había elegido en la primera instancia. Evitando el contacto visual, el delantero sacó el zurdazo hacia el sector opuesto y Daniel estaba ahí, también, para impedir el grito. Ahora, sí, válido. Para sostener el 0-0, aunque pareció que allí utilizó la capacidad total de su suerte el visitante.

ACÁ NO, POR AHORA: Peretz adivinó las intenciones de Haaland pero se adelantó y el penal se repitió. En el segundo... el arquero de Israel ¡VOLVIÓ A TAPARLE EL GOL AL ANDROIDE!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4cZ3mVffHJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

En esa etapa inicial, Haaland tuvo su primera revancha en un mano a mano a los 27 minutos, cuando Alexander Sorloth lo asistió, el jugador de Manchester City ingresó al área y, ante la marca de un defensor y la salida del arquero, definió de derecha, cruzado, para establecer el 2-0. Fue su décimo gol en las actuales eliminatorias.

CONTRA LETAL: Sorloth asistió (otra vez, segunda en el partido) a Haaland y el Androide definió a la perfección de derecha para el 2-0 de Noruega vs. Israel en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0Gt9FYprWD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Antes y después, ese primer tiempo tuvo dos goles en contra de los israelíes. En la apertura del marcador, Sorloth desbordó por derecha, sacó el centro pasado y Nusa saltó a cabecear junto a Anan Khalaily. La suerte estuvo del lado de los noruegos allí, ya que la pelota dio en el jugador visitante, cambió el rumbo y se metió en el propio arco.

¡AHORA SÍ! Sorloth desbordó, tiró el centro y Nusa cabeceó para el 1-0 de Noruega sobre Israel en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7mPqPGoSwZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Para peor, inmediatamente después del primer gol de Haaland, Israel sacó del medio, Noruega recuperó la pelota rápido al presionar la salida y cuando Nusa asistió a Haaland, un blooper entre el arquero y Idan Nachmias, quien le puso el cuerpo al gigante noruego para evitar que llegue a la pelota, pero el despeje con los pies de Peretz dio en el defensor, que estaba cayendo al suelo, y se metió en el arco propio. El 3-0, antes de la media hora.

¡MALA SUERTE! Israel sacó del medio, Noruega recuperó y Nachmias metió gol en su propio arco para el 3-0.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bueWXTICbC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Haaland llegó a los 50 goles con la selección de su país a los 18 minutos del segundo tiempo. Puso el 4-0 luego de otra muy buena acción individual de Nusa, que por izquierda, otra vez, como en el tercer gol, fabricó los espacios para asistir a su compañero. Erling esta vez saltó, le ganó de cabeza a su marcador, y convirtió de pique al suelo.

¡NO PARA DE HACER GOLES! Nusa armó una gran jugada y centró para el cabezazo de Haaland, que marcó el 4-0 de Noruega vs. Israel.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/U4aFrq2GhO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Israel no abandonó nunca su postura defensiva, Noruega no cesó en su ambición de ampliar la diferencia y Haaland continuó con su fiereza en el área y llegó a su hat-trick. A 18 minutos del final, Nusa volvió a construir un espacio, ante rivales que no lo descifraban, y lanzó un centro que superó a la defensa y encontró al centro delantero apareciendo por detrás para ganar de cabeza y poner el 5-0. Impiadoso.

FÓRMULA QUE NO FALLA: Nusa armó otra jugada por la banda izquierda y tiró el centro a la cabeza de Haaland para el Hat-Trick del Androide y el 5-0 de Noruega sobre Israel.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4kEbJHoCZM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

A falta de dos partidos para el cierre del grupo, Noruega es líder con 18 puntos y una diferencia de gol de +26, en un camino perfecto que incluye una goleada también a Italia, por 3-0, como local. En caso de terminar empatados dos o más equipos en una posición, el primer ítem que determina la ventaja es el resultado y los goles entre en los partidos entre ellos.

El primero del grupo irá directo al Mundial 2026. Al segundo le espera el repechaje, una instancia que los italianos no lograron superar en las últimas dos eliminatorias.

Las posiciones