Los medios y el Mundial: la triste tapa por un seleccionado grande que volvió a quedarse afuera.

La expectativa por el comienzo del Mundial 2026 genera el interés que pocos otros hechos provocan en la mayoría de la población a lo largo de todo el planeta. Y eso se ve reflejado en los medios de casi todos los países. Incluso aquellos que no participarán del máximo evento del fútbol tienen sus ojos puestos en México, Canadá y Estados Unidos. “Está todo el mundo, menos nosotros”, fue el triste titular del medio italiano La Gazzetta dello Sport.

En el día que arranca el Mundial, ese diario publicó una tapa que golpeó fuerte a los italianos. Con Lionel Messi y otras figuras como protagonistas de la apertura del medio, el histórico medio resumió en una frase la frustración de la Azzurra. Por tercera vez consecutiva, la selección cuatro veces ganadora del máximo trofeo volvió a quedarse afuera de una Copa del Mundo pese a que, por primera vez en esta oportunidad, habrá más equipos que en otras ocasiones.

Tapas de diarios el día de la inauguración del Mundial 2026

La selección italiana no juega un Mundial desde hace 12 años, siendo su última participación en el campeonato disputado en Brasil, en 2014. Su último partido en esa competición se disputó el 24 de junio de 2014, cuando cayó eliminada en la fase de grupos tras perder 1 a 0 ante Uruguay. Aquel partido se recordó más de la cuenta tras la mordida que le hizo el delantero celeste Luis Suárez a Giorgio Chiellini.

En el caso del diario mexicano El Universal, el medio reflejó en su tapa no solo la ansiedad por el comienzo del torneo y parte de cómo será la organización, bajo lo que tituló “El juego esperado durante 40 años”, en referencia al Mundial que ganó la selección argentina en 1986 y que se desarrolló en ese país, sino que además focalizó parte de la atención en los problemas sociales que enfrenta la gobernación local.

Tapas de diarios el día de la inauguración del Mundial 2026

“¡Rueda el balón!”, de esta manera tituló la nota principal el diario Reforma, también de México. Por un lado, el medio se mostró esperanzador respecto de la participación que pueda tener el seleccionado local durante el Mundial. “Entre esperanza y optimismo”, escribieron.

Tapas de diarios el día de la inauguración del Mundial 2026

A su vez, los editores hicieron hincapié en los problemas que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que podrían traer algún inconveniente en las horas previas a la apertura del torneo.