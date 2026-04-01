Con Bosnia y Herzegovina, República Checa y Turquía, los países anfitriones completaron sus grupos

A 72 días del inicio, con los repechajes se completan los 12 grupos de la primera Copa del Mundo que tendrá a 48 selecciones participantes. La cantidad de competidores no es una única novedad que presentará el vigesimotercer Mundial que organiza la FIFA: tres países, Estados Unidos, México y Canadá, serán sedes. Los anfitriones conocieron este martes al último integrante de sus zonas, después de la definición de la repesca de las eliminatorias de la UEFA. Italia, eliminada en la definición por penales ante Bosnia y Herzegovina en Zenica, será el gran ausente de la cita que comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca, con el partido que protagonizarán México y Sudáfrica por el grupo A.

La clasificación de Bosnia y Herzegovina, que jugará por segunda vez un Mundial, tras la participación en Brasil 2014 –perdió en la zona contra la Argentina por 2 a 1 en el estadio Maracanã–, es la cara opuesta de la histórica caída de la Azzurra, el tetracampeón que por tercera vez consecutiva se queda en el camino. Los bosnios, liderados por un emblema, Edin Dzeko, que a los 40 años es la bandera de la selección, debutarán frente a Canadá, en Toronto.

El festejo de Bosnia y Herzegovina en Zenica, donde el equipo balcánico superó por penales a Italia y logró por segunda vez una clasificación para la Copa del Mundo. Image Photo Agency - Getty Images Europe

El grupo B también estará compuesto por Qatar y Suiza; los helvéticos aprovecharon la doble ventana FIFA y tras perder por 4-3 contra Alemania, el martes empataron sin goles con Noruega en Oslo. El hecho destacado de un juego que no tuvo emociones fue el fin de una racha de goles de Earling Haaland, que acumulaba 11 cotejos anotando, en el lapso de dos años.

Resumen de la clasificación de Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos es el anfitrión que albergará la mayor cantidad de partidos: 78 juegos se repartirán en 11 sedes, y el amplio recorrido va desde Miami hasta Seattle; además, el MetLife Stadium, enclavado en East Rutherford (Nueva Jersey), será el escenario de la final, el 19 de julio. El plantel que comanda el seleccionador argentino Mauricio Pochettino viene de perder en sus dos últimas presentaciones (5-2 frente a Bélgica y 2-0 ante Portugal) recibió durísimas críticas de los aficionados. El mejor resultado de Estados Unidos se dio en la primera Copa del Mundo, Uruguay 1930, cuando finalizó en el tercer puesto; en la era moderna, la actuación más destacada fue la de los cuartos de final en Corea-Japón 2002.

Kerem Aktuerkoglu marca el gol para la victoria sobre Kosovo y la clasificación de Turquía para el Mundial 2026; los turcos rompieron con el hechizo de 24 años sin disputar la Copa del Mundo. Armando Babani - UEFA - UEFA

El grupo D fue completado por Turquía, que derrotó por 1-0 a Kosovo en Pristina, y así rompió el hechizo de 24 años sin jugar un Mundial. El gol de Kerem Aktürkoglu, delantero de Fenerbhaçe, decretó el fin de la espera que comenzó en 2002 y terminará con el estreno el 14 de junio, ante Australia en Vancouver. El seleccionador italiano Vincenzo Montella vivió una jornada dual, con la eliminación de la Azzurra y el regreso turco. El cuarto seleccionado de la zona es Paraguay –su DT es Gustavo Alfaro-, que cayó este martes por 2 a 1 contra Marruecos; el viernes había derrotado por 1-0 a Grecia.

La clasificación de Turquía ante Kosovo

Canadá y México recibirán 13 partidos, pero los mexicanos serán por tercera vez anfitriones, después de organizar los mundiales de 1970, que consagró a Brasil, y 1986, que resultó la segunda conquista de la Argentina. En ambas ocasiones alcanzaron los cuartos de final, y esa es la mejor clasificación histórica en la Copa del Mundo. El legendario estadio Azteca será sede de dos de los tres partidos de México, que cerrará la etapa de grupos ante República Checa, que en Praga derrotó por 3-1 en una definición por penales, tras un 2 a 2, a Dinamarca.

Los checos se aferraron a los penales para sacar el boleto mundialista, porque el viernes habían levantado un 0-2 ante Irlanda para imponerse luego en una semifinal del repechaje europeo, por 4-3. La última participación data de 2006, cuando no dieron la talla en la etapa de grupos al quedar en el tercer puesto; las mejores ubicaciones históricas, si se toma la participación de Checoslovaquia, fueron los subcampeonatos de Italia 1934 (1-2 vs. el local) y Chile 1962 (1-3 vs. Brasil).

En Solna, Suecia selló la clasificación al derrotar por 3-2 a Polonia sobre el final; los escandinavos integrarán el grupo F, con Países Bajos, Japón y Túnez. Michael Campanella - Getty Images Europe

Suecia fue el cuarto seleccionado europeo que se clasificó por el repechaje. El goleador Viktor Gyökeres fue el héroe de la clasificación, al marcar el tercer gol casi en el cierre para el 3 a 2 sobre Polonia en Solna. El artillero de Arsenal –puntero de la Premier League y que jugará los cuartos de final de la Champions League, además seguir en camino en la FA Cup y la Carabao Cup– venía de anotar un triplete en la semifinal frente a Ucrania. La felicidad de Gyökeres contrastó con la frustración de Robert Lewandoski, el goleador polaco que a los 37 años tenía la ilusión de despedirse de los mundiales. Los escandinavos serán parte del grupo F, junto a Países Bajos (1 a 1 con Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece), Japón -dio el batacazo de los amistosos con el histórico 1 a 0 sobre Inglaterra en Wembley– y Túnez.

Celebra el plantel de República Democrática del Congo, que superó por 1 a 0 a Jamaica en Zapopan, México; en 1974 el equipo jugó como "Zaire" la Copa del Mundo de Alemania. ULISES RUIZ - AFP

El último pasajero saldrá del partido entre Irak y Bolivia, que se jugaba esta madrugada en Monterrey, México, mientras que el clasificado 47 fue República Democrática del Congo (RDC), que en la ciudad mexicana de Zapopan derrotó en tiempo suplementario por 1-0 a Jamaica en el repechaje entre selecciones de las federaciones africanas y centroamericanas.

Facundo Tello se toma la pierna lesionada; el árbitro argentino fue reemplazado por su compatriota Darío Herrera, a falta de cinco minutos en RDC vs. Jamaica. Eduardo Verdugo - AP

Llamado oficialmente “Zaire” entre 1971 y 1997 –jugó el Mundial Alemania 1974–, el ganador hará su estreno como “RDC”. Integrará la zona K con Portugal (el primer rival, en Houston), Colombia y Uzbekistán. El árbitro argentino Facundo Tello dirigió el partido y sufrió una lesión a falta de cinco minutos: se retiró con gestos de dolor, aunque sin asistencia, y tomó su lugar su compatriota Darío Herrera.