A la hora de la siesta, Racing tuvo otra pesadilla y terminó el año: Barracas no necesitó nada para ganarle

Racing deambuló (se arrastró) ante Barracas Central, con el que perdió 2-0 con otra producción calamitosa, acorde a la mediocre campaña con la que quedó afuera de los playoffs del torneo Clausura anteriormente. En un año de pésimos resultados, derrotas ridículas y horrores incomprensibles, la Academia cerró prematuramente su temporada, en la que tuvo tres entrenadores (despedidos Gustavo Costas y Juan Pablo Vojvoda) y un sinfín de rendimientos pobrísimos en el plantel armado por su presidente, Diego Milito, y el director deportivo, Sebastián Saja. El Guapo, clasificado a los octavos de final, no necesitó del beneplácito arbitral y, con los tantos de Nicolás Orsini y Norberto Briasco, superó con facilidad a un rival signado por la desidia.

Irreconocible como la camiseta negra y amarilla que lució a la hora de la siesta, Racing tuvo otra actuación que fue una pesadilla. Un equipo que juega adormecido y que le permite soñar a cualquier rival con transformarse en figura, la Academia le sumó una mancha más a un 2026 insoportablemente malo, en el que la pérdida de prestigio fue la constante que hizo crecer un fuego interno traducido en insultos para todos, incluido Milito.

El ídolo que eligió aventurarse a la vida política y descolgar su imagen inmaculada del póster que se había ganado con su jerarquía como delantero y símbolo, es ahora el arquitecto de un conjunto que se derrumbó ante cada golpe: la de esta temporada quedará, sin dudas, entre las peores formaciones que haya tenido la Academia a lo largo del tiempo. La estadística avala esa medalla de plomo: sólo 15 veces en toda su historia, Racing perdió más partidos de los que ganó en un año calendario. Uno es este 2026.

Barracas Central vs Racing Club

En 41 encuentros disputados en toda la temporada (entre Apertura, Clausura, Copa Argentina y Sudamericana), el cuadro albiceleste logró 13 triunfos, 11 empates y 17 derrotas. Una auténtica desgracia para sus hinchas, testigos de un concierto de errores en cadena, fuera y dentro de la cancha, que empujaron al club del protagonismo positivo al que acostumbraba a un salto al vacío de perder casi siempre.

En este semestre, si sólo se toma como parámetro el campeonato local, el equipo tuvo nueve derrotas en 16 fechas y sumó apenas 15 puntos. De las cuatro victorias que obtuvo, dos fueron ante los descendidos Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. Y tomando en cuenta ambos semestres, entre el Apertura y el Clausura la matemática también desaprueba a esta Academia: nueve victorias, nueve empates y 14 caídas. Solamente 38 puntos. Una desoladora campaña que no fue de descenso, en parte, por la espantosa prestación de los pocos que estuvieron un poco más abajo en la general.

El trazado de las líneas del VAR para el primer gol de Barracas contra Racing Imagen de TV

“Un año para el olvido, las palabras no alcanzan. Me cuesta hacer un análisis, veo todo negativo. Tenemos que cambiar muchas cosas, estoy muy caliente y nos duele mucho este momento”, escupió su bronca Facundo Cambeses apenas consumada la derrota contra Barracas. El arquero devenido capitán por las salidas de Santiago Sosa y Marcos Rojo durante este semestre sufrió goles en 12 partidos consecutivos del Clausura. Y aun así, es de los pocos futbolistas rescatables que tiene el club para imaginar lo que viene.

“En 2027 vamos a tener un equipo súper competitivo”, aseveró Martín Ferré, el vicepresidente de Racing, quien —en diálogo con Corazón Académico— calificó como “muy malo” al año en curso. Mientras la Academia se hunde, Milito y Saja no hablan sobre cómo intentarán revertir la situación. Incluso, desde hace más de un mes, dentro del club está instalado que el exarquero y director deportivo había puesto a disposición su renuncia, algo que, según pudo averiguar LA NACION, no ocurrió. Al declarado optimismo del vicepresidente se contrapone la ausencia de certezas sobre cómo Milito y compañía buscarán cambiar un rumbo demasiado errático.

Barracas Central vs Racing Club

Elías Torres, sin goles desde que llegó a la Academia, y Tomás Conechny integraron la delantera ante el Guapo. En total Racing desembolsó unos US8.000.000 por ambos: la dupla simboliza algunas de las fallidas contrataciones con las que, hasta el momento, el club erogó unos US30.000.000 en cuatro mercados de pases. Entró Lautaro Díaz, otro delantero que tampoco anotó desde que llegó, a préstamo desde Cruzeiro. El juvenil Francisco Fraga, centrodelantero de la Reserva campeona, tampoco pudo quebrar la sequía (y casi no dispuso de chances cuando jugó).

En todas las líneas sobran los interrogantes sobre quién podrá revertir la historia. También, en ese contexto de absoluta desesperanza, otra pregunta es cómo lidiará la dirigencia con la necesidad evidente de renovar el plantel cuando los ingresos se achiquen (el club no jugará copas internacionales). Además, deberá designar a un entrenador. Para eso también tendrá que esperar, ya que los entrenadores del gusto de Milito tienen trabajo: Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Mauricio Pellegrino. El otro, sorprendente, es Gabriel Heinze, ayudante de campo en el Arsenal campeón de Inglaterra. Lejano, como para Racing le quedó la gloria y el protagonismo que antes disfrutaba.