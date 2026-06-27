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A qué hora es el partido de Argentina hoy

La selección albiceleste se aseguró el primer lugar del grupo y hoy cierra su participación contra el rival más débil, ya eliminado; volverá a jugar el viernes 3 de julio

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Nicolás Otamendi sería titular y capitán de la selección argentina en el partido frente a Jordania
Nicolás Otamendi sería titular y capitán de la selección argentina en el partido frente a JordaniaTIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección argentina y Jordania se enfrentan este sábado por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro, intrascendente en cuanto a resultados porque el seleccionado albiceleste ya se clasificó a 16vos de final y el equipo jordano ya quedó eliminado, está programado para las 23 (horario argentino). Se juega en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, con arbitraje del rumano Istvan Kovacs y transmisión de Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports, la TV Pública y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo ya se aseguró el primer lugar de su zona y, en consecuencia, el boleto a los 16vos de final. Ganó los dos partidos que disputó y quiere cerrar la primera ronda con puntaje ideal. En el debut goleó a Argelia por 3 a 0 con un hat-trick de Lionel Messi y luego, en la segunda jornada, venció a Austria por 2 a 0 con un doblete de ‘Leo’. Con esos cinco tantos, el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 18, y lidera la tabla de artilleros actual.

Lionel Messi descansará ante Jordania; el capitán de la selección argentina será suplente
Lionel Messi descansará ante Jordania; el capitán de la selección argentina será suplenteJUAN MABROMATA - AFP

Los Bravos, por su parte, ya están eliminados de la Copa del Mundo luego de perder por 3 a 1 con Austria en el debut y por 2 a 1 con Argelia en la segunda jornada. Tras este compromiso, se despedirán de su primer certamen ecuménico, en el que mostraron cosas positivas y otras tantas a mejorar, como era de esperarse para un debutante. El gran objetivo es rescatar el primer punto de la historia ante una de las principales candidatas al título.

  • Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países.
  • En simultáneo, Austria y Argelia se enfrentan en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, en busca del boleto restante para 16vos de final.

Argentina vs. Jordania: todo lo que hay que saber

  • Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026.
  • Día: Sábado 27 de junio.
  • Hora: 23 (horario argentino).
  • Estadio: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
  • Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania).
El rumano Istvan Kovacs dirigirá este sábado el partido entre la Argentina y Jordania
El rumano Istvan Kovacs dirigirá este sábado el partido entre la Argentina y JordaniaJULIO CESAR AGUILAR - AFP

Argentina vs. Jordania: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 23 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • Telefé.
  • TyC Sports.
  • DSports.
  • TV Pública.
  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.
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