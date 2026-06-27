A qué hora es el partido de Argentina hoy

La selección argentina y Jordania se enfrentan este sábado por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro, intrascendente en cuanto a resultados porque el seleccionado albiceleste ya se clasificó a 16vos de final y el equipo jordano ya quedó eliminado, está programado para las 23 (horario argentino). Se juega en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, con arbitraje del rumano Istvan Kovacs y transmisión de Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports, la TV Pública y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo ya se aseguró el primer lugar de su zona y, en consecuencia, el boleto a los 16vos de final. Ganó los dos partidos que disputó y quiere cerrar la primera ronda con puntaje ideal. En el debut goleó a Argelia por 3 a 0 con un hat-trick de Lionel Messi y luego, en la segunda jornada, venció a Austria por 2 a 0 con un doblete de ‘Leo’. Con esos cinco tantos, el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 18, y lidera la tabla de artilleros actual.

Lionel Messi descansará ante Jordania; el capitán de la selección argentina será suplente JUAN MABROMATA - AFP

Los Bravos, por su parte, ya están eliminados de la Copa del Mundo luego de perder por 3 a 1 con Austria en el debut y por 2 a 1 con Argelia en la segunda jornada. Tras este compromiso, se despedirán de su primer certamen ecuménico, en el que mostraron cosas positivas y otras tantas a mejorar, como era de esperarse para un debutante. El gran objetivo es rescatar el primer punto de la historia ante una de las principales candidatas al título.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países.

En simultáneo, Austria y Argelia se enfrentan en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, en busca del boleto restante para 16vos de final.

Argentina vs. Jordania: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026.

Día : Sábado 27 de junio.

: Sábado 27 de junio. Hora : 23 (horario argentino).

: 23 (horario argentino). Estadio : AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania).

El rumano Istvan Kovacs dirigirá este sábado el partido entre la Argentina y Jordania JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Argentina vs. Jordania: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 23 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.