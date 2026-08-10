Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral

El jugador uruguayo Luciano “Lucho” Rodríguez fue presentado el viernes como nuevo refuerzo de Cruzeiro, en Brasil. Durante la ceremonia, en la que se oficializó su llegada a préstamo desde el Neom SC de Arabia Saudita, el deportista de 23 años invitó a su pareja, la influencer Antonela Ciavaglia, a participar de una foto oficial. Fue entonces cuando la joven protagonizó un gesto que se viralizó en redes sociales.

Momentos después del inicio del acto en la sala de prensa del estadio Mineirão, y tras una serie de retratos protocolares —como el del futbolista con su nueva camiseta—, los fotógrafos del club brasileño le propusieron posar junto a su novia. Ciavaglia se sumó a la imagen, tomó a Rodríguez de la cintura y sonrió para las cámaras.

Segundos más tarde, el delantero intentó darle un beso para cerrar la sesión. Sin embargo, sin advertir su acercamiento, la influencer giró rápidamente y abandonó el escenario.

Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro, posó con su pareja para una foto y un gesto se volvió viral

Rodríguez alcanzó a decirle unas palabras mientras ella se retiraba, aunque no obtuvo respuesta. La secuencia concluyó con el flamante refuerzo de Cruzeiro tomándose la cabeza, visiblemente avergonzado.

Tras la viralización de las imágenes, Ciavaglia realizó un descargo el domingo en su cuenta oficial de Instagram. “En cuanto al video: al entrar, lo saludé y, al salir, estaba muy nerviosa. Me ganó el momento y preferí darle su espacio. No hubo ningún desplante ni nada de lo que intentan hacer parecer”, aclaró.

Y completó, con cierta frustración: “La única mala intención es la de ustedes, sacando un momento completamente de contexto para conseguir visualizaciones y likes”.

Tras la viralización de las imágenes, Ciavaglia realizó un descargo el domingo en su cuenta oficial de Instagram Captura de Pantalla

A pesar del traspié, que terminó por convertirse en una anécdota, Rodríguez se mostró feliz de regresar al fútbol brasileño. El último antecedente había sido en julio de 2024, cuando se sumó a Esporte Clube Bahía. Allí, disputó 69 partidos y anotó 20 goles, además de conquistar el Campeonato Baiano y la Copa do Nordeste.

En septiembre de 2025, fue vendido al Neom SC, equipo que recién ascendía a la Saudi Pro League. Una de las razones detrás de su salida del conjunto que lidera Christophe Galtier fue la dificultad para adaptarse.

El jugador uruguayo Luciano “Lucho” Rodríguez fue presentado el viernes como nuevo refuerzo de Cruzeiro, en Brasil Gentileza GE

“Dije que quería irme al final de la temporada para regresar al fútbol brasileño, que conozco bien, que es el mejor fútbol de América y uno de los mejores del mundo. Fui allí con expectativas y regreso con muchas ganas de demostrar de lo que soy capaz”, sostuvo el futbolista de uruguayo ante una sala repleta de periodistas.

Sobre el final de la conferencia, se mostró optimista respecto de su desempeño y de los objetivos que podrá alcanzar con la Raposa. “Tenemos un gran club, una gran junta directiva, y el futuro depende únicamente de nosotros”, afirmó para cerrar.