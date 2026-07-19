A qué hora es el partido de Argentina vs. España hoy

La selección argentina y España le bajan el telón al Mundial más grande la historia este domingo, cuando se enfrenten en la gran final que consagrará al campeón en Nueva Jersey, Estados Unidos, sede principal de las tres que tuvo esta Copa del Mundo 2026 (las otras fueron México y Canadá). Y lo hacen envueltas en mucha expectativa, ya que se se trata de los dos mejores equipos de acuerdo al ranking FIFA, uno de ellos, el campeón vigente, y enmarcados en el show y la fiesta norteamericana. El juego inicia a las 16 de la Argentina y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

A su vez, los fanáticos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y comandado dentro del campo por Lionel Messi, puede seguirlo por televisión con múltiples opciones. Tal como sucedió durante toda la competencia y cada vez que se prentó la Argentina, el partido estará disponible en los canales de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

Según Opta, empresa especialista en datos y estadísticas, la Furia Roja es favorita a ganar la Copa del Mundo con un 56% de posibilidades contra 44% de la albiceleste. Para la Universidad de Buenos Aires (UBA), en tanto, los europeos cuentan con una “probabilidad de victoria inicial” del 46% contra 25% de la Argentina mientras que un 29% de chances de una igualdad.

En las apuestas, la ventaja también la lleva España. En caso de ganar el encuentro, paga una cuota de hasta 2.40 mientras que el triunfo de la Argentina llega a 3.70. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 3.12.

Leandro Paredes y Enzo Fernández, son dos de los mejores jugadores argentinos en lo que va del Mundial SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. España: todo lo que hay que saber

Final del Mundial 2026.

Día : Sábado 19 de julio.

: Sábado 19 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia).

: Slavko Vincic (Eslovenia). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Marc Cucurella, de España, festeja la victoria al término del partido de semifinales ante Francia Chen Yichen - XinHua

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.