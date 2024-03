Escuchar

Este viernes se lleva a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los cuartos de final de la Champions League 2023/24 en la que Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, París Saint Germain, Real Madrid, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund conocen a su próximo rival y, también, el camino que deberán transitar para ser campeones de Europa. El evento inicia a las 8 (hora argentina) y se transmite por ESPN, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser suscriptor para acceder al contenido.

Los ocho equipos se incluyen en un copón y el azar es abierto, es decir que cualquiera puede emparejarse con cualquiera sin importar si se vieron las caras en la primera etapa o son del mismo país. El primer club sorteado jugará de local la ida contra el segundo y así sucesivamente hasta diagramarse las cuatro series. Los cuatro vencedores de la ronda de ocho equipos avanzarán a las semifinales, que tendrán lugar entre el 30 de abril y 8 de mayo. La definición, en tanto, será el 1° de junio en Wembley, en Londres. Se trata del estadio que más finales de Champions League acobijó con siete.

Clasificados a cuartos de final

Arsenal (Inglaterra): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Barcelona (España): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Bayern Múnich (Alemania): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Manchester City (Inglaterra): Julián Álvarez.

PSG (Francia): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Real Madrid (España): Nicolás Paz.

Atlético de Madrid (España): Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa.

Borussia Dortmund (Alemania): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Real Madrid es el máximo campeón de la Champions League y busca su corona número 15 JAVIER SORIANO - AFP

Teniendo en cuenta los equipos que siguen en carrera, todos los cruces que se pueden armar son muy atractivos, en especial un Real Madrid vs. Manchester City (se enfrentaron la edición pasada) o el Merengue vs. Barcelona o Atlético de Madrid. También puede darse un duelo entre ingleses (City vs. Arsenal) y alemanes con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

Cinco los futbolistas argentinos que tienen posibilidades de coronarse en el certamen de clubes más importante de Europa: Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás Paz (Real Madrid) y Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa (Atlético de Madrid). De ellos, el único que conoce la gloria en el Viejo Continente es Álvarez porque se coronó la temporada pasada con el conjunto de Josep ‘Pep’ Guardiola.

La tabla de campeones de la Champions League

Manchester City actúa en el presente torneo como defensor del título, tras la consagración en la temporada 2022/23. Ese fue su primer título y está lejos de los 14 que tiene Real Madrid, el máximo ganador por amplia ventaja sobre Milán (7). El podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich.

Real Madrid (España) - 14

Milán (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest - 2

Celtic / Hamburgo / Steaua Bucarest / Olympique Marsella / Borussia Dortmund / Feyenoord / Aston Villa / PSV Eindhoven / Estrella Roja / Manchester City - 1