A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero de la historia con tres países anfritriones y 48 selecciones participantes, por lo que todo se potencia y se replica en cada una de las actividades. Tal es así que habrá tres ceremonias inaugurales, una en México, otra en Estados Unidos y la restante en Canadá para que cada una de las naciones organizadoras pueda exponer su cultura con un hilo conductor creativo común que reimagina el trofeo de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Sin embargo, la central y más relevante será la primera, la que se realizará en el estadio Azteca de la Ciudad de México, el próximo jueves 11 de junio y que oficiará de antesala del partido que dará el puntapié inicial a la competencia: México, justamente, vs. Sudáfrica. La fiesta iniciará 90 minutos antes del encuentro, programado para las 16 (hora argentina), es decir, a las 14.30.

Según trascendió, la Ceremonia de Apertura tendrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. Aunque no se conocieron detalles de cómo se desarrollará. Se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”. Y no mucho más.

Al momento en que la pelota empiece a rodar, el estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes porque también fue protagonista en 1970 y 1986.

J Balvin será uno de los artistas que participará de la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026 en México Jordan Strauss - Invision

Las otras dos aperturas serán el viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos, en la antesala de los partidos que sus selecciones disputarán frente a Bosnia-Herzegovina y Paraguay, respectivamente. Los eventos comenzarán 90 minutos antes del horario programado para los partidos.

A las 14.30 (hora argentina), iniciará la propuesta canadiense en el BMO Field de Toronto “con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa”, detalló la FIFA. Además, precisó que, al igual que en las otras dos ceremonias, “los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo” en el que actuarán las estrellas mundiales Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otras.

El estadio BMO Field de Toronto será el escenario de la fiesta inaugural de Canadá en el Mundial 2026 Sammy Kogan - The Canadian Press

Por último, a las 20.30 (hora argentina) se realizará la apertura estadounidense en el SoFi Stadium de Los Angeles con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre.

Con ese evento concluirán las ceremonias del Mundial más grande de la historia, en el que 47 selecciones intentarán arrebatarle el título que la selección argentina logró en Qatar 2022. La albiceleste, en contrapartida, sueña con retener el trofeo para convertirse en el tercer país en ser bicampeón después de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Faltan 8️⃣ días...



Solo 8 naciones se han consagrado campeonas de la #CopaMundialFIFA. 🏆 pic.twitter.com/DnVjWUjx2B — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 3, 2026

Cronograma de las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 11 de junio

14.30: Ceremonia de México en el estadio Azteca.

Viernes 12 de junio