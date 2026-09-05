A qué hora juega Boca hoy

Envalentonado por el triunfo en la Copa Argentina, pero también ocupado de la presentación cercana en Copa Sudamericana, Boca Juniors asume uno de sus tantos compromisos este sábado en Mendoza, cuando desde las 16.30 (horario argentino) se mida con Gimnasia, por la fecha 8 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El xeneize, que pelea en varios frentes, tiene por delante un partido complejo con un rival que complica en su cancha. El minuto a minuto de este encuentro y todos los del campeonato, se puede seguir en vivo en canchallena.com.

El partido se puede ver por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas de los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol”.

Boca avanzó por penales 4 a 3 en la Copa Argentina, tras igualar 0 a 0 con Vélez en el tiempo regular Juan José García - FOTOBAIRES

Gimnasia (M) vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 5 de septiembre.

: Sábado 5 de septiembre. Hora : 16.30 (horario argentino).

: 16.30 (horario argentino). Estadio : Víctor Antonio Legrotaglie.

: Víctor Antonio Legrotaglie. Árbitro: Darío Herrera.

El xeneize llega confiado a este encuentro, ya que entresemana sacó a Vélez de la Copa Argentina y avanzó a los cuartos de final, a la vez que se prepara para jugar el martes la ida de la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana ante San Pablo.

En este marco, es probable que el DT Rodolfo Arruabarrena, quien va encontrándole la identidad al equipo, utilice un mix de habituales titulares y suplentes. Lo que es seguro es que Leandro Paredes, quien salió por una molestia ante el Fortín, será preservado.

El Lobo mendocino es una de las revelaciones del certamen porque marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona A con 15 puntos gracias a cinco triunfos y dos derrotas. El conjunto dirigido por Darío Franco lleva tres victorias en fila y se ubica apenas una unidad por detrás de Instituto de Córdoba, por lo que tiene una buena ocasión para conseguir un triunfo que sería histórico y seguir entre los líderes.

El xeneize, por su parte, no regresó a la Ciudad de Buenos Aires después del triunfo ante el Fortín en Córdoba y viajó directamente a Mendoza. Además de Paredes, el DT no tiene a disposición a Milton Delgado y Tomás Aranda por lesiones que demandan larga recuperación ni a Ayrton Costa por una lesión muscular. Su lugar lpodría ocuparlo Facundo ‘Jagger’ Herrera para que Marco Pellegrino esté ante San Pablo.