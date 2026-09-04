La AFA convocó a su primera asamblea en Pilar: un encuentro con Verón y el ex River en Barracas

El próximo 22 de octubre será el bautismo de fuego de la flamante sede social de la AFA en Pilar. La construcción, publicitada a través de las redes sociales, albergará a más de 150 dirigentes de todo el país, ya que ese día la casa madre del fútbol argentino realizará su asamblea anual ordinaria . Estarán representadas desde la Liga Profesional hasta la primera C, pasando por el Torneo Federal, las ligas del interior y los grupos de interés. En el fondo, será una muestra de poder: la gestión que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia volverá a mostrarle a la Justicia que funciona y delibera en su nueva casa. Y que el petit hotel de la calle Viamonte es una foto del pasado.

Hace unos días, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, publicó en su usuario de la red social X un video en el que se veían detalles de la nueva casa de la AFA. Desde hace unos meses, el sitio en internet de la asociación promociona el domicilio de la calle Mercedes 1366, en Pilar. La prueba piloto para el acto de octubre fue la elección de los asambleístas, que se realizó a principios del mes pasado. La construcción no estaba terminada y hubo que alquilar tanto baños químicos como una carpa para los dirigentes que acudieron. Pero ya desde ese momento la gestión Tapia tenía en mente realizar los eventos institucionales en esa locación.

Vista desde afuera de la carpa en la que se eligieron los asambleístas del ascenso del fútbol argentino

La convocatoria se da a casi una semana de que la Cámara Nacional en lo Civil rechazara una apelación del Estado Nacional contra la mudanza de la AFA a territorio pilarense. La intrahistoria de ese movimiento era política: el cambio de sede le permitía a la entidad deportiva irse del yugo de la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Poder Ejecutivo Nacional (es decir, del presidente Javier Milei) y pasar a ser auditada por Personas Jurídicas del gobierno bonaerense (o sea, de Axel Kicillof). La AFA tiene acuerdos con la provincia más grande del país y es pública la alianza política entre Axel Kicillof y Claudio “Chiqui” Tapia.

En agosto, desde la AFA admitían que Pilar había llegado para quedarse. Y ya desde entonces imaginaban ese lugar como sede de la asamblea. En el último tiempo, las asambleas se realizaron en la cancha 2 de futsal del predio de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Los 46 elegidos

La nómina de los asambleístas tiene varias curiosidades. Por ejemplo, estará Juan Sebastián Verón por Estudiantes de La Plata y será la oportunidad para verse cara a cara con Tapia. También dará el presente Diego Turnes, ex vicepresidente de River en la época de Daniel Passarella, y que ahora ocupa ese cargo en... Barracas Central, el club de los Tapia. Independiente, por su parte, sólo designó a su presidente, Néstor Grindetti: es el único club de la Liga Profesional que no postuló a un asambleísta suplente.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente Jorge Saenz - AP

Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri representará a Racing desde su cargo de vicepresidente primero. Otro grande, River, tampoco mandará a su máximo dirigente, Stefano Di Carlo. Su asambleísta titular será Andrés Ballotta, vicepresidente primero. Su suplente será Mariano Taratuty, vicepresidente tercero. El vice segundo, Ignacio Villarroel, habitual enviado millonario a las reuniones de la Liga Profesional, no aparece.

Con la renuncia de Rodrigo Escribano a la vicepresidencia de Talleres de Córdoba, el club de la Docta pierde a su habitual interlocutor en Buenos Aires. Para la asamblea, entonces, apelará a su ¡quinto vicepresidente! Se trata de Luis Villalba. Su suplente es el primero de los vices, Miguel Cavatorta.

La nómina de los representantes de los clubes del interior y del ascenso es un mapa perfecto de la distribución del poder tapista. En la Primera Nacional aparecen como asambleístas titulares dos directivos de su riñón como Gabriel Mansilla (Deportivo Morón) y Ricardo Sastre (Deportivo Madryn). En la Primera B, en tanto, figuran designados Nurhayr Nakis (Deportivo Armenio), el papá de Luciano Nakis, actual prosecretario general de la AFA. Junto a él, y también como titulares, están Jorge Milano (Villa Dálmine), quien además es veedor de la Conmebol, y Martín Camarero (Brown de Adrogué), quien supo estar en el departamento de selecciones juveniles de la AFA.

Luciano Nakis y Claudio "Chiqui" Tapia JUAN MABROMATA - AFP

En los grupos de interés, otra curiosidad: ya no figura “Lorianne Asociación Femenina del Fútbol Argentino”, como venía siendo costumbre hasta el 2025. Ahora, el grupo de interés de aquella disciplina se denomina “grupo de interés del fútbol femenino”. Hace algunos meses, LA NACION contó la génesis de Lorianne, una asociación civil que había nacido como ONG dedicada a la protección de animales y que, con la presencia de dirigentes cercanos a la AFA mutó en club de fútbol -intentaron incluso que participara de la Primera D-. Terminó quedándose con la representación del fútbol femenino.

El nuevo vocero

El Boletín 6942 del comité ejecutivo de la AFA tiene una yapa: la designación del nuevo “Asesor de comunicación y Vocero de la Presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino”. Se trata de Diego Hernán Bertuccelli. Según pudo averiguar LA NACION, llegó hace unos meses a la AFA de la mano de Tomás Regalado, embajador del fútbol argentino en Estados Unidos. “Ya hace seis meses que está trabajando y, tras habernos convencido, lo nombramos oficialmente”, cuentan fuentes de la entidad.

De 52 años, Bertuccelli se define en su perfil de la red social Instagram como “asesor, productor y consultor en estrategias de marketing digital. En Buenos Aires y en Miami”. En diciembre de 2024, Bertuccelli fue uno de 350 los invitados al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylín en Cardales.

Diego Bertuccelli, flamante vocero de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA fabian-malavolta-16567

Le abrieron un expediente a Nicolás Russo

Otro boletín, el 6941 del tribunal de Disciplina, aportó este jueves una novedad. Se trata de la apertura de un expediente disciplinario contra Nicolás Russo, presidente de Lanús, a raíz de sus declaraciones luego del partido entre Boca y Lanús. De acuerdo con el documento, el órgano que preside el escribano Fernando Mitjans le otorga al máximo directivo granate una “vista por el término de cinco días” para que tome conocimiento de la acusación en su contra (no especificada en el boletín).

“Preferiría que [Germán] Delfino no nos dirija más”, dijo Russo en la Bombonera tras la derrota de Lanús contra Boca por 1-0. Se refirió, puntualmente, a una jugada de Leonel Flores en contra de Sasha Marsich. El juvenil xeneize fue muy fuerte e impactó en el lateral izquierdo del Granate. El árbitro principal, Pablo Dóvalo, le mostró tarjeta amarilla. Delfino, encargado del VAR, no lo llamó para revisar la acción. Y eso enojó al presidente del club bonaerense, que sentenció: “Cada vez que Delfino está en el VAR tenemos problemas”.