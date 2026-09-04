Marcelo Gallardo DT de Ecuador: la idea es que debute en la próxima fecha FIFA

Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River, será el próximo director técnico de la selección de Ecuador, informó la federación de fútbol de ese país (FEF) que se encomienda al “Muñeco” para disputar su sexto Mundial de la historia en 2030 y el tercero consecutivo.

El acuerdo fue alcanzado por las partes tras una intensa semana de negociaciones en Madrid entre el entrenador y el presidente de la entidad, Francisco Egas, y contempla un contrato por cuatro años, con la Copa del Mundo como objetivo. Según se supo, Gallardo trabajará en Ecuador con el cuerpo técnico de siempre, entre los que figuran Matías Biscay y Hernán Buján como los principales colaboradores.

Marcelo Gallardo con sus colaboradores más directos, Hernán Buján y Matías Biscay, en un entrenamiento de River Prensa River

¿Cuándo podría debutar? En la próxima fecha FIFA, donde Ecuador tiene acordado disputar un cuadrangular con Japón, Panamá y Nueva Zelanda, del 1° al 5 de Octubre. El Tri jugará con Japón en Yokohama y si gana, disputará la final con el vencedor de encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda; en caso que caiga, lo hará por el tercer puesto. Pero su presentación sería unos días antes: el 24 de septiembre, Ecuador disputará un amistoso con Corea del Sur.

Gallardo, de 50 años, no dirige desde su segundo ciclo como DT del equipo “millonario” que finalizó en febrero de este año y en el que no pudo repetir la gloria del primero, cuando celebró en primera división y en el Trofeo de Campeones de 2021 tras conquistar tres ediciones de la Copa Argentina (2016, 2017 y 2019) y dos de la Supercopa (2017 y 2019). Títulos que se suman a los que River obtuvo en la Copa Libertadores en 2015 y en 2018 (ganándole una histórica final en Madrid a Boca), junto con los de la Copa Sudamericana (2014) la Recopa Sudamericana (2015, 2016 y 2019) y la Copa Suruga Bank (2015).

Marcelo Gallardo vuelve al ruedo Manuel Cortina

Gallardo, que en sus épocas como futbolista sumó seis consagraciones en el campeonato de primera división con River, con el que celebró también en la Copa Libertadores de 1996 y en la Sudamericana de 1997, y fue campeón en la Copa de la Liga de Francia con Mónaco (con el que se consagró en la Ligue 1 y en la Supercopa) en 2003 y con París Saint-Germain en 2007, también festejó con DC United en la MLS y con Nacional de Montevideo en el fútbol uruguayo. Fue justamente con ese mismo club, en el que “colgó los botines” en 2010-11, con el que inició su carrera como entrenador y sumó su primera corona como tal en 2011-12, antes de alcanzar su apogeo al frente del plantel de River, al que dirigió entre 2014 y 2022 y regresó en 2024 tras una temporada en el saudita Al-Ittihad.

Ecuador será su primera experiencia como técnico de una selección nacional y asumirá en reemplazo de su compatriota Sebastián Beccacece, al mando del cual el “Tricolor” logró el pasaje al Mundial que se celebró este año, primero de la historia con 48 participantes, y del que se despidió al caer en dieciseisavos de final frente a México, uno de los anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, tras la eliminación del Mundial ante México, el 30 de junio de 2026 Eduardo Verdugo - AP

El próximo se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos y por ser el del centenario contará con algunos partidos en el inicio en Uruguay (anfitrión y campeón de la primera edición en 1930), en Argentina y en Paraguay, y Ecuador intentará clasificarse de la mano de Gallardo, como lo hizo con Beccacece y como lo hiciera por primera vez en su historia de la mano del colombiano Hernán “Bolillo” Gómez rumbo a Corea-Japón 2002.

En esa primera participación, Ecuador quedó eliminado en la etapa de grupos con un triunfo y dos derrotas, pero tuvo revancha y también sacó pasaje al de Alemania 2006, entrenado por el también ecuatoriano Luis Fernando Suárez, con el cual logró su mejor actuación al acceder a los octavos de final, instancia en la que lo eliminó Inglaterra. Ausente en Sudáfrica 2010, el “Tricolor” volvió a la Copa en Brasil 2014, de la mano del también colombiano Reinaldo Rueda, y se despidió en la etapa de grupos con un triunfo, un empate y una derrota.

Al mando de los argentinos Gustavo Quinteros (despedido antes del final de las eliminatorias) y Jorge Célico, Ecuador no logró clasificarse para Rusia 2018, pero tuvo revancha con otro argentino en el banco: Gustavo Alfaro (que disputó el último Mundial con Paraguay), quien lo llevó a Qatar 2022, donde también quedó eliminado en primera ronda con un triunfo, un empate y una derrota.

En el pasado Mundial y tras alejarse de River, Gallardo trabajó como comentarista de la cadena ESPN. Ahora, volverá al ruedo para tratar de llevar a Ecuador a su sexta Copa del Mundo.