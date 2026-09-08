A qué hora juega Boca hoy

Boca y San Pablo se enfrentan este martes en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se metió entre los ocho mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Deportivo Recoleta por 7 a 1 en el resultado global. En la Argentina ganó 3 a 1 con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores (Pedro Ríos puso en ventaja parcial al visitante), y en Paraguay goleó 4 a 0 gracias a las anotaciones del ‘Ruso’ Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Boca quiere seguir en carrera por el título en la Copa Sudamericana 2026 Marcelo Aguilar - LA NACION

El Tricolor Paulista, por su parte, avanzó de ronda luego de vencer a Bolívar por 4 a 2 en el acumulado de la serie. En la ida empató 1 a 1 como visitante por los tantos de Carlos Melgar -B- y Robert Arboleda -SP-, y en la vuelta ganó por 3 a 1 como local con goles de Luciano da Rocha Neves, Jonathan Calleri, delantero con pasado en Boca, y Sabino (Dairon Asprilla empató transitoriamente para el combinado boliviano).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en los octavos de final de la Sudamericana 2007. En la Bombonera, Boca ganó por 2 a 1 con un doblete de Martín Palermo (Borges descontó para los brasileños). Luego, en el Morumbí, San Pablo ganó por la mínima diferencia con un tanto de Aloísio. Tras el 2 a 2, el conjunto brasileño avanzó de ronda y se clasificó a cuartos de final del certamen continental por haber anotado un gol de visitante, algo que no pudo conseguir el xeneize.

Martín Palermo convirtió un doblete en la última serie entre Boca y San Pablo, por la Sudamericana 2007

Boca vs. San Pablo: todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Martes 8 de septiembre.

: Martes 8 de septiembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Boca vs. San Pablo: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 en el barrio porteño de la Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.