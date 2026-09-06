Golazo y hat-trick de Lucas Boyé, el delantero de Alavés que soñó con volver a River

Es cierto que apenas van cuatro fechas de la Liga de España, pero eso no le resta mérito a Lucas Boyé, que ya hizo tantos goles (cuatro) como Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El reconocimiento a su productividad se justifica aun más después de este domingo, con un hat-trick para que Alavés triunfe por 5-2 en el clásico contra Osasuna.

En el estadio de Mendizorroza se vivió una fiesta con un equipo que en la temporada anterior pasó angustia para mantener la categoría -en un buen tramo con la dirección técnica de Eduardo Coudet- y ahora figura como único escolta del líder Barcelona, que tiene puntaje ideal. Es la primera vez en la historia que cosecha 10 puntos sobre 12 posibles en las cuatro jornadas, y además cortó una racha de 13 encuentros sin victorias en el clásico contra el equipo de Pamplona.

Lucas Boyé celebra en una tarde ideal ADRIAN RUIZ HIERRO - EFE

El delantero argentino Boyé contribuyó en buena medida a ese estado de euforia, ya que su efectividad estuvo acompañada por un par de golazos de media distancia. El segundo -para el 3-1 parcial- fue con un remate de casi 30 metros que ingresó en un ángulo. Había marcado el 1-0 con un disparo bajo y cruzado desde fuera del área. Coronó su estupenda actuación con un cabezazo de pique al piso.

De 30 años, fue el primer hat-trick en la carrera de Boyé, que surgió en River, tuvo un breve paso por Newell’s y luego continuó su carrera en Europa: Torino, Celta, AEK Atenas, Reading, Granada, Elche y Alavés.

Lo más destacado de Alavés 5 - Osasuna 2

“Ojalá no saquemos el pie del acelerador y sigamos con esta dinámica que nos llevará lejos. Este equipo tiene humildad, iremos partido a partido. Esto es larguísimo, llevamos cuatro partidos y queda una vida”, expresó Boyé, que en la jornada previa había empezado a recibir el afecto de los hinchas. En un encuentro organizado por el club entre socios y jugadores del plantel, Boyé recibió un regalo de un simpatizante por su reciente paternidad.

Boyé venía de marcar el gol en el 1-0 sobre Villarreal. “Es bueno que delanteros como Lucas marquen porque dependemos mucho de ellos”, expresó el entrenador Quique Sánchez Flores, que asumió cuando se fue Coudet y consiguió la permanencia de Alavés en primera en la última fecha.

Durante el paso de Chacho en River, Boyé fue mencionado como un posible refuerzo. Cuando estuvo en Alavés, Coudet hizo una valoración pública de Boyé: “A Lucas ya lo he querido tener varias veces; hablé con él cuando dirigía en Inter de Porto Alegre y en el Celta. Me gustan sus características”. A las órdenes de Coudet hizo un golazo de tiro libre frente a Oviedo.

A mediados de 2021, cuando no conseguía estabilizarse en Europa, se ilusionó con un regreso a sus orígenes: “Me gustaría que River me venga a buscar en un futuro. En River me quedó la espina de no poder demostrar todo lo que podía [dos goles en 37 presencias]. En algún futuro me gustaría volver a la Argentina y a River. Marcelo (Gallardo) generó algo muy fuerte. En ese año y medio que estuve en River, que me tocó vivirlo de cerca, ya se notaba que era un entrenador distinto para el fútbol argentino. Era chico, no supe soportar, como sí hay chicos que lo hacen. Así es el fútbol, uno va creciendo y formando experiencia”.

Golazo para enmarcar

El golazo de media distancia de Lucas Boye

¿Cómo juega Boyé? Es un delantero de técnica refinada, con buena conducción de la pelota y remate. Sus precisos controles le permiten maniobrar en espacios reducidos. Nunca fue un N° 9 voraz, un egoísta del gol, por su tendencia a asociarse y buscar a un compañero mejor ubicado.

En Alavés está mostrando el mejor promedio de gol de su carrera, con 15 tantos en 34 partidos. Está justificando la inversión que el club hizo por él hace un año, con los 5,8 millones de euros que le pagó a Granada por su pase.