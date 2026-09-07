Daniel Vila apuntó contra el árbitro tras la derrota de Independiente Rivadavia ante River: “Es un bandido”

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, cuestionó con dureza al árbitro Nicolás Ramírez luego de la derrota por 3-1 ante River, este domingo en el estadio Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura.

“Estoy muy caliente, obviamente con el arbitraje. No con los jugadores, porque jugaron un partidazo y el rival también jugó un partidazo. Pero el árbitro es un bandido”, lanzó el dirigente ante la prensa al término del encuentro.

Consultado sobre si consideraba que Ramírez tenía un encono particular contra la institución mendocina, Vila recordó lo ocurrido en la final de la Copa Argentina de 2025, cuando el mismo árbitro expulsó a dos jugadores del equipo mendocino. Independiente Rivadavia terminó aquel partido con nueve jugadores y, tras empatar 2-2 con Argentinos Juniors, se consagró campeón al imponerse por 5-3 en la definición por penales.

Daniel Vila criticó al árbitro Nicolás Ramírez

“Si miramos la Copa Argentina, lo que hizo -que es de público conocimiento- y cómo dirigió hoy, que inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado, no quiero que nos dirija más. Él y el jefe de los árbitros, Beligoy -Federico-, otro bandido”, afirmó.

Pese a la caída, Vila destacó el desempeño del equipo dirigido por Alfredo Berti. “El equipo estuvo muy bien. Podríamos haber llegado al empate con ese tiro en el palo. Pero es muy difícil dar vuelta un resultado cuando jugamos contra 12”, sostuvo.

El presidente también lamentó que el arbitraje pudiera opacar la campaña del conjunto mendocino. “Da muchísima bronca por todo lo que trabajan durante la semana el cuerpo técnico y los jugadores. Después viene un pelotudo como este y hace desastres”, expresó.

River le ganó 3 a 1 a Independiente Rivadavia Manuel Cortina - LA NACION

En otro tramo de sus declaraciones, aseguró que conservaba la expectativa de que Ramírez tuviera una actuación diferente a la de aquel antecedente: “Tenía la esperanza, en el fondo, de que se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado. Pero no, es un tarado”.

El presidente habló luego del partido en el que River abrió el marcador cerca de la media hora del primer tiempo mediante un penal convertido por Gonzalo Montiel. Como informó LA NACION, la infracción fue sancionada después de que Ángel Correa dejara atrás a Iván Villalba e ingresara al área, donde Leonard Costa intentó quitarle la pelota y terminó golpeándolo.

El gol de Independiente Rivadavia lo hizo Luis Sequeira Manuel Cortina - LA NACION

Tomás Galván amplió la ventaja en el comienzo del complemento, al aprovechar un rebote del arquero Nicolás Bolcato tras un remate de Thiago Almada. Independiente Rivadavia, sin embargo, se mantuvo en partido y descontó a través de un cabezazo de Álex Arce. Poco después, un disparo de Luis Sequeira dio en el travesaño y estuvo cerca de convertirse en el empate.

Cuando el conjunto mendocino amenazaba con igualar el encuentro, Galván volvió a aparecer y selló el 3-1 con un remate desde fuera del área que ingresó en el ángulo. De esa manera, River consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador.