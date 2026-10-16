A qué hora juega Boca hoy

Boca y Talleres se enfrentan este viernes en el marco de la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena está tercero en la clasificación general de su zona con 21 puntos, misma cantidad que Vélez, al que supera por diferencia de gol (+6 contra +4 del Fortín). Viene de empatar 2 a 2 con Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los goles de Fernando Alarcón y Jonathan Galván para el local, y de Enner Valencia y Miguel Merentiel para el visitante.

En la fecha pasada, Boca empató 2 a 2 con Instituto en Córdoba, por lo que quiere recuperarse Mario Sar

La T, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo A con nueve unidades, producto de apenas dos victorias, tres empates y siete derrotas. En la última jornada empató 0 a 0 con Independiente en el recinto, el Mario Alberto Kempes. En lo que va del certamen local únicamente cosechó más puntos que Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional, y Aldosivi, el otro club que hasta el momento estaría perdiendo la categoría.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de abril de este año, en el marco de la 13° fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como visitante con un gol del paraguayo Adam Bareiro. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 23 de noviembre del año pasado, cuando el combinado de la Ribera ganó 2 a 0 en el Clausura con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel.

En el último partido entre Talleres y Boca, por el Torneo Apertura de este año, el xeneize ganó 1 a 0 Hernan Cortez - Getty Images South America

Boca vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 16 de octubre.

: Viernes 16 de octubre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.